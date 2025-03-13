Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı: Sağlık durumu nasıl?

Yayınlanma: 13.03.2025 - 22:36

Güncelleme: 13.03.2025 - 22:36

SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, bir süredir fizik tedavi gören usta oyuncu Kadir İnanır'ı ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından Kadir İnanır ile bir fotoğrafını paylaşan Taş, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Kadir İnanır abimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Sevgili Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışması ile her gün daha iyiye gidiyor. Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı. Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor."

NE OLMUŞTU?

Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılmış, beyin damarına pıhtı atması sonucu acil ameliyata alınmıştı.

Yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu, 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkmıştı. İnanır, 4 Nisan’da taburcu edilmişti.

Sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Jülide Kural, tedavi sürecinin 16 Ağustos itibarıyla Koç Üniversitesi Hastanesi’nde devam edeceğini ve yoğun bir fizik tedavi programına başlanacağını açıklamıştı.