Tedavi görüyordu: Kadir İnanır’dan aylar sonra ilk fotoğraf!
Uzun süredir tedavi gören usta oyuncu Kadir İnanır'dan aylar sonra ilk fotoğraf geldi.
Mart ayında beynine üçüncü kez pıhtı atması nedeniyle operasyon geçiren Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı. İş insanı Mithat Erdem, İnanır'ı ziyaret etti.
Mithat Erdem, birlikte yer aldıkları fotoğraflarını "Can dostum Kadir İnanır... Daha güzel günlere" notuyla paylaştı.
NE OLMUŞTU?
Kadir İnanır, 24 Mart 2023’te Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılmış, beyin damarına pıhtı atması sonucu acil ameliyata alınmıştı.
Yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu, 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkmıştı. İnaır, 4 Nisan’da taburcu edilmişti.
Sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Jülide Kural, tedavi sürecinin 16 Ağustos itibarıyla Koç Üniversitesi Hastanesi’nde devam edeceğini ve yoğun bir fizik tedavi programına başlanacağını açıklamıştı.
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