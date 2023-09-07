Kabızlık problemini anında çözüyor! Bir yemek kaşığı yeterli...

Yayınlanma: 07.09.2023 - 21:31

Güncelleme: 07.09.2023 - 21:31

Sağlıklı beslenme dünyasının en parlak yıldızlarından biri olarak gösterilen teff, kabızlık sorunlarına çözüm olabilirken kilo kontrolünden, besleyici özelliklerine kadar birçok avantaj sunuyor. Bu minik tahılın sağlık üzerindeki olumlu etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.

TEFFİN FAYDALARI NE?

Teff, sindirim sistemi sağlığını desteklemesiyle öne çıkıyor. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenliyor ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını hafifletmeye yardımcı oluyor.

Teff, ayrıca düşük glisemik indeksi ile tanınıyor. Yavaş sindirilen karbonhidratlar içeriyor, bu da kan şekerinin hızla yükselmesini engelliyor ve insülin seviyelerini dengeliyor. Bu özellik, kan şekerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olarak sindirim sağlığını iyileştirebilir.

GLİSEMİK İNDEKSİ NE?

Glisemik İndeks (GI), bir gıdanın içerdiği karbonhidratların kan şekerini nasıl etkilediğini ölçen bir skala. Bu indeks, genellikle 0 ile 100 arasında bir sayı ile ifade edilir.

GI'ye göre yüksek glisemik indeksli gıdalar, kan şekerini hızla yükselten gıdalardır, düşük glisemik indeksli gıdalar ise kan şekerini daha yavaş ve dengeli bir şekilde artıran gıdalardır.

TEFF KİLO VERDİRİR Mİ?

Teff, kilo kontrolüne de katkı sağlar. Lif ve protein bakımından zengin bir gıda olması, tokluk hissini artırır ve aşırı yeme eğilimini azaltır. Ancak kilo kontrolü için sadece teff tüketmek yerine dengeli bir diyet ve düzenli egzersiz de önemlidir.

ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN ÖNEMLİ BİR BESİN MADDESİ!

Besleyici özelliklerinin ötesinde, teff aynı zamanda demir, kalsiyum ve protein gibi önemli besin maddelerini içeriyor. Glütensiz olması, çölyak hastaları ve glüten intoleransı olanlar için ideal bir seçenek yapıyor.

TEFF NASIL TÜKETİLMELİ?

Teffi yoğurtla birleştirmek ise besleyici bir atıştırmalık veya kahvaltı seçeneği sunar. Yoğurt, probiyotik özellikleri ile sindirim sağlığını desteklerken, teff ile bir araya geldiğinde sağlıklı bir karışım oluşturur.

KABIZLIK İÇİN KESİN ÇÖZÜM: TEFF ÇAYI!

Kabızlık problemi yaşayanlar için teff çayı da bir seçenek olabilir. Teff tohumlarının kaynatılmasıyla hazırlanan bu çay, lif içeriği sayesinde sindirimi destekler. Teff çayı ayrıca kilo kontrolüne yardımcı olur. Peki, teff çayı nasıl yapılır ve tüketilir:

Malzemeler:

1 yemek kaşığı teff tohumu

1 su bardağı su

Yapılışı:

Bir su bardağı suyu kaynatın.

Kaynamış suyu bir yemek kaşığı teff tohumu ile karıştırın.

Karışımı birkaç dakika kaynatın.

Karışımı ocaktan alın ve demlemeye bırakın.

Demlendikten sonra süzün ve sıcak veya soğuk olarak tüketin.

TÜKETMEDEN ÖNCE DİKKAT!

Sonuç olarak, teff, sağlık için küçük ama güçlü bir tahıl olarak dikkat çekiyor.

Sindirim sorunlarından kilo kontrolüne, besleyici özelliklerinden glütensiz yapısına kadar pek çok avantaj sunan teff, sağlıklı bir yaşam tarzını desteklemek isteyenler için değerli bir alternatif olabilir.

Fakat teff, genellikle iyi tolere edilen bir tahıl türü olmasına rağmen alerjik durumlara karşı tüketmeden önce uzman kişilerle görüşmek önemli.