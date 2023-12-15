Tekne görüntüleri gündem olmuştu... Murat Boz: 'Sütyen markasından teklif aldım'

Yayınlanma: 15.12.2023 - 14:48

Güncelleme: 15.12.2023 - 14:48

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, YouTube'da Melis İşiten'in sunduğu Zaten Şov programına konuk oldu.

Boz, 2012 yılında bir teknede çekilen görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından kendisine bir sütyen markasından teklif geldiğini söyledi.

Boz, "Tatildeydim. Bir gün kalktım ve gazetenin manşetindeydim. O zaman bu kadar hoş karşılamadım, sinirlendim. Ben o memeleri gördüm, tatil benim için o an bitti. Tabii ki şu anki kafamda olsaydım bunu bu kadar dert edecek bir pozisyonda olmazdım" dedi.

'ŞU ANKİ KAFAM OLSA SANİYE DÜŞÜNMEM'

Boz, "O dönem bana bir sütyen markasından teklif geldi. Reddettim ve çok ciddi bir para veriyorlardı. Şu anki kafam olsa saniye düşünmem kabul ederdim" ifadelerini kullandı.