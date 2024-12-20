'Teknoloji boyun' sağlığınızı tehdit ediyor! Anksiyete ve uykusuzluğa yol açabilir
Uzmanlar, özellikle "teknoloji boynu" olarak bilinen öne eğilmiş baş pozisyonunun ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarıyor.
Masa başı çalışanları, yanlış oturma pozisyonunun uzun vadede çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılıyor. Uzmanlar, özellikle öne eğilmiş baş pozisyonu "teknoloji boynu" nedeniyle baş ağrısı, uykusuzluk, anksiyete ve hatta depresyon gibi sorunların ortaya çıkabileceğini belirtiyor.
YANLIŞ OTURMA POZİSYONU VE SAĞLIK RİSKLERİ
Dr. Deborah Lee, yanlış oturma pozisyonunun özellikle baş, boyun ve omurga bölgesinde gerginliğe yol açarak şiddetli baş ağrılarına neden olabileceğini vurguluyor. Bu gerginlik, uykuya dalmayı zorlaştırarak uykusuzluğa da katkıda bulunabiliyor.
Dr. Stefan Mindea, öne eğilmiş başın ağırlığının önemli ölçüde arttığını ve bu durumun kas yorgunluğu, baş ağrısı ve kronik boyun ağrısına yol açtığını belirtiyor.
Araştırmalar, kambur oturmanın olumsuz düşünceleri tetikleyebileceğini ve anksiyete duygularını artırarak ruh halini olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor.
EN İYİ OTURMA POZİSYONU NE?
Dr. Deborah Lee, omurga kaslarının gerilmesini önlemek için "S" pozisyonunu benimsemeyi öneriyor.
- Doğru oturma pozisyonu için öne doğru bakacak şekilde oturun.
- Ayaklarınız yere düz bir şekilde bassın. Sandalye yüksekliğini, ayaklarınızın havada kalmaması veya dizlerinizin sıkışmaması için ayarlayın.
- Dizleriniz kalçalarınızla aynı seviyede olsun. Ayak bilekleriniz, dizlerinizin biraz önünde olmalıdır.
- Sırtınızı sandalyenin sırtlığına yaslayın. Gerekirse bir minder kullanabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Baskı altındaki sorgu görüntüleri ortaya çıktı
- Putin'den 'Kürt Sorunu' çıkışı
- AKP'den TÜRK-İŞ'in talebine ilk yanıt!
- Rus uzmanların gözünden Türkiye-İsrail gerginliği
- Karaborsada 3 milyon TL’ye satıldı
- Bakanlık süreci gizli saklı yürütmüştü...
- ‘Oğlumun pantolonuyla boğdum’
- ‘İşletmelere çökmeye çalışıyorsunuz’
- TÜRK-İŞ asgari ücret talebini açıkladı!
- Polis, 86 yaşındaki ünlü mimarı silahla yaraladı!