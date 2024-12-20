'Teknoloji boyun' sağlığınızı tehdit ediyor! Anksiyete ve uykusuzluğa yol açabilir

Uzmanlar, özellikle "teknoloji boynu" olarak bilinen öne eğilmiş baş pozisyonunun ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarıyor.

'Teknoloji boyun' sağlığınızı tehdit ediyor! Anksiyete ve uykusuzluğa yol açabilir
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2024 - 11:44

Masa başı çalışanları, yanlış oturma pozisyonunun uzun vadede çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılıyor. Uzmanlar, özellikle öne eğilmiş baş pozisyonu "teknoloji boynu" nedeniyle baş ağrısı, uykusuzluk, anksiyete ve hatta depresyon gibi sorunların ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

YANLIŞ OTURMA POZİSYONU VE SAĞLIK RİSKLERİ

Dr. Deborah Lee, yanlış oturma pozisyonunun özellikle baş, boyun ve omurga bölgesinde gerginliğe yol açarak şiddetli baş ağrılarına neden olabileceğini vurguluyor. Bu gerginlik, uykuya dalmayı zorlaştırarak uykusuzluğa da katkıda bulunabiliyor.

Dr. Stefan Mindea, öne eğilmiş başın ağırlığının önemli ölçüde arttığını ve bu durumun kas yorgunluğu, baş ağrısı ve kronik boyun ağrısına yol açtığını belirtiyor.

Araştırmalar, kambur oturmanın olumsuz düşünceleri tetikleyebileceğini ve anksiyete duygularını artırarak ruh halini olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor.

EN İYİ OTURMA POZİSYONU NE?

Dr. Deborah Lee, omurga kaslarının gerilmesini önlemek için "S" pozisyonunu benimsemeyi öneriyor.

  • Doğru oturma pozisyonu için öne doğru bakacak şekilde oturun.
  • Ayaklarınız yere düz bir şekilde bassın. Sandalye yüksekliğini, ayaklarınızın havada kalmaması veya dizlerinizin sıkışmaması için ayarlayın.
  • Dizleriniz kalçalarınızla aynı seviyede olsun. Ayak bilekleriniz, dizlerinizin biraz önünde olmalıdır.
  • Sırtınızı sandalyenin sırtlığına yaslayın. Gerekirse bir minder kullanabilirsiniz.

Etiketler: #oturma pozisyonu #yanlış oturma #Evden çalışma

İlgili Haberler

İrlanda'da bir araştırma ortaya koydu: Kahve içmek ömrü 2 yıl uzatıyor

İrlanda'da bir araştırma ortaya koydu: Kahve içmek ömrü 2 yıl uzatıyor
Araştırma: 350 bin 757 kez 'yazı-tura' atıldı... Sonuç şaşırttı!

Araştırma: 350 bin 757 kez 'yazı-tura' atıldı... Sonuç şaşırttı!
Evrensel ölçeklerde araştırmacı, eğitimci yetişen aileden günümüze aydınlanma

Evrensel ölçeklerde araştırmacı, eğitimci yetişen aileden günümüze aydınlanma
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler