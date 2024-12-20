'Teknoloji boyun' sağlığınızı tehdit ediyor! Anksiyete ve uykusuzluğa yol açabilir

Yayınlanma: 20.12.2024 - 11:44

Güncelleme: 20.12.2024 - 13:22

Masa başı çalışanları, yanlış oturma pozisyonunun uzun vadede çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılıyor. Uzmanlar, özellikle öne eğilmiş baş pozisyonu "teknoloji boynu" nedeniyle baş ağrısı, uykusuzluk, anksiyete ve hatta depresyon gibi sorunların ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

YANLIŞ OTURMA POZİSYONU VE SAĞLIK RİSKLERİ

Dr. Deborah Lee, yanlış oturma pozisyonunun özellikle baş, boyun ve omurga bölgesinde gerginliğe yol açarak şiddetli baş ağrılarına neden olabileceğini vurguluyor. Bu gerginlik, uykuya dalmayı zorlaştırarak uykusuzluğa da katkıda bulunabiliyor.

Dr. Stefan Mindea, öne eğilmiş başın ağırlığının önemli ölçüde arttığını ve bu durumun kas yorgunluğu, baş ağrısı ve kronik boyun ağrısına yol açtığını belirtiyor.

Araştırmalar, kambur oturmanın olumsuz düşünceleri tetikleyebileceğini ve anksiyete duygularını artırarak ruh halini olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor.

EN İYİ OTURMA POZİSYONU NE?

Dr. Deborah Lee, omurga kaslarının gerilmesini önlemek için "S" pozisyonunu benimsemeyi öneriyor.