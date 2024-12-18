İrlanda'da bir araştırma ortaya koydu: Kahve içmek ömrü 2 yıl uzatıyor

Yeni bir çalışma, düzenli kahve tüketiminin kardiyovasküler ve solunum yolu hastalıkları gibi ölüm nedenlerinin riskini azaltarak ömrü ortalama 1,8 yıl uzatabileceğini ortaya koydu.

İrlanda'da bir araştırma ortaya koydu: Kahve içmek ömrü 2 yıl uzatıyor
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DHA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 14:22

Araştırmaya göre, kahvenin bileşenleri stres adaptasyonunu kontrol ederek, yaşlanma mekanizmalarını koruyor.

ÖMRÜ UZATIYOR

Araştırmacılar, kahve alımının, kardiyovasküler, kanser ve solunum yolu hastalıklarıyla ilişkili ölümlerin yanı sıra hafıza kaybı, depresyon ve güçsüzlük gibi yaşlılarda işlevsel bozulma nedenlerini azaltarak, ömrü ortalama 1,8 yıl uzatabileceğini gösterdi.

Uzmanlar, günde 2-3 fincan kahve içmenin yeterli olduğunu ve aşırıya kaçılmaması gerektiğini belirterek, ölçülü tüketildiğinde kahvenin Parkinson, Alzheimer ve Tip 2 diyabet gibi kronik hastalık riskini azaltabileceğini açıkladı.

 


Etiketler: #kahve #İrlanda

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