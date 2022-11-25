Teksas Katliamı filminin konusu ne, oyuncuları kim?

25 Kasım 2022 Cuma, 10:38

Teksas Katliamı (The Texas Chainsaw Massacre), yönetmenliğini Marcus Nispel, senaryosunu ise Scott Kosar ve Tobe Hooper'ın üstlendiği, 2003 yapımlı bir korku filmidir.

TEKSAS KATLİAMI FİLMİNİN KONUSU NE?

Yoldan geçen bir grup arkadaş, yalnızca kendi öldürdüklerini yemeye gücü yeten zavallı ailesini geçindirmek için elektrikli testereyle deforme olmuş bir katil tarafından takip edilir ve avlanır.

TEKSAS KATLİAMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jessica Biel

Jonathan Tucker

Erica Leerhsen

TEKSAS KATLİAMI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Teksas Katliamı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.