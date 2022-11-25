Teksas Katliamı filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2003 yılında vizyona giren Teksas Katliamı filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Teksas Katliamı filminin konusu ne? Teksas Katliamı filminin oyuncuları kim? Teksas Katliamı filminin IMDb puanı kaç?
Teksas Katliamı (The Texas Chainsaw Massacre), yönetmenliğini Marcus Nispel, senaryosunu ise Scott Kosar ve Tobe Hooper'ın üstlendiği, 2003 yapımlı bir korku filmidir.
TEKSAS KATLİAMI FİLMİNİN KONUSU NE?
Yoldan geçen bir grup arkadaş, yalnızca kendi öldürdüklerini yemeye gücü yeten zavallı ailesini geçindirmek için elektrikli testereyle deforme olmuş bir katil tarafından takip edilir ve avlanır.
TEKSAS KATLİAMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jessica Biel
Jonathan Tucker
Erica Leerhsen
TEKSAS KATLİAMI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Teksas Katliamı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.
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