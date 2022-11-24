Bataklık filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2014 yılında vizyona giren Bataklık filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Bataklık filminin konusu ne? Bataklık filminin oyuncuları kim?

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2022 Perşembe, 10:15
Bataklık filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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Bataklık (Marshland), yönetmenliğindeki Alberto Rodriguez'in, senaryosunda Rafael Cobos ile birlikte çalıştığı, 2014 yapımlı bir polisiye/gerilim filmidir. 

BATAKLIK FİLMİNİN KONUSU NE?

İspanya güney bölgeleri, 1980 yılı. Uzak ve unutulmuş bir kasabada meydana gelen ergen kızlarla ilgili bir dizi vahşi cinayet, bu davayı soruşturmak için ikisi de cinayet masası dedektifi olan iki zıt karakteri bir araya getiriyor.

BATAKLIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Raúl Arévalo

Javier Gutiérrez

Antonio de la Torre


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