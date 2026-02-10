Telefona bakarken boynunuzu eğmeyin: Teknoloji boynu omurgaya 27 kiloluk kük bindiriyor...

İnsan başının normal duruşta ortalama ağırlığı 4.5 ila 5.5 kilogram arasındadır. Ancak telefona bakmak için başın öne eğilmesi, servikal omurga (boyun) üzerindeki kaldıraç etkisini değiştirir. Fizik kurallarına göre, eğim açısı arttıkça yük de artar; 15 derecelik eğimde yük 12 kiloya, 60 derecede ise 27 kiloya kadar çıkar. Bu sürekli baskı, boyun düzleşmesine, disk kaymalarına (fıtık) ve erken yaşta kireçlenmeye neden olur.

Bu duruş bozukluğu sadece iskelet sistemini değil, estetik görünümü de olumsuz etkiler. Sürekli aşağı bakmanın, boyun derisinde derin yatay çizgilerin (Venüs Halkaları) oluşmasına ve gıdık bölgesinin sarkmasına yol açar. Ayrıca boyun kaslarının sürekli gergin olması, "gerilim tipi baş ağrısını" tetikler ve akciğer kapasitesini %30 oranında düşürür.

TELEFON GÖZ HİZASINDA OLMALI

Uzmanlara göre, bu sendromdan korunmak için telefonun göğüs hizasında değil, göz hizasında tutulmalı. Ekranla göz teması, başı eğmeden sadece gözleri hareket ettirerek sağlanmalı. Her 20 dakikada bir boyun kaslarını esnetme hareketleri yapmak ve duruşu (postürü) düzeltmek, omurga sağlığını korumak için önemli.