Temizlik işçileri, dökülen yapraklarla 'Atam İzindeyiz' yazdı
Eskişehir'de Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda çalışan belediye temizlik işçileri, ağaçlardan dökülen yapraklar ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, 83'üncü ölüm yıl dönümünde; 'Atam İzindeyiz' yazısı yazıp, sonsuzluk işareti yaparak andı. Yaprakların ortasında Atatürk portresi taşıyan işçilerden Ahmet Demiral, etkinlik için "Atatürk'ü böyle anmak ve minnetimizi bu şekilde göstermek istedik" dedi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı parkta çalışan temizlik işçileri de kavak ağaçlarından dökülen binlerce yaprağı toplayıp Türkiye'nin kurucusu Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
İşçiler, toplanan yapraklarla Atatürk'ün ölüm yılı 1938 ile 'Atam İzindeyiz' yazdı, sonsuzluk işareti yaptı.
Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası Atatürk portesi taşıyıp yazının altına kalp şekli yapan işçiler, Atatürk'e minnetlerini ifade etti. İşçiler, son düzeltmeleri de yaptıktan sonra kalbin çevresine dizilerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
'ATATÜRK'Ü ÇOK SEVDİĞİMİZ İÇİN YAPTIK'
Her yıl sonbahar yaprakları ile etkinlik yaptıklarını söyleyen işçi Ayşe Kırcalı "Atatürk'ü çok sevdiğimiz için yaptık. Atatürk'ü hep önder gördüğümüz için bunu düşündük. Herkese örnek olmak için. Ata'mızın her zaman yanımızda olduğunu, O'nun izinden gideceğimizi ve bu izi gelecek neslimize de göstermek istedik. Şükranımız, minnetimizle Atatürk’ü anmak için bunu yaptık" dedi.
'ATA'MIZI BU ŞEKİLDE ANMAK İSTEDİK'
İşçilerden Ahmet Demirel de Atatürk'ü saygı ve minnetle andıklarını belirterek "Geçen sene pandemi vardı. Pandemide 'maske tak' yazısı yaparak bir sosyal mesaj vermiştik. Bu sene de 10 Kasım'a denk geldiği için Ata'mızı bu şekilde anmak istedik. Halkımız memnun kalıyor. Uğraştığımızı görüyorlar, seviniyorlar. Bu da bizim çok hoşumuza gidiyor" diye konuştu.
Masal şatosu ve korsan gemisinin yer aldığı parkta sonbahar manzarası güzel görüntüler oluştururken, işçilerin yazdığı yazıyı görenler, bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Üniversiteden Erdoğan'ın diploması hakkında açıklama
- Kapalıçarşı esnafından dikkat çeken altın fiyatı tahmini
- Türkiye Yahudileri, Kulüp dizisini yorumladı
- ABD'deki Halkbank davasında flaş gelişme!
- Öğretim üyesinden Atatürk'e hakaret
- İngiltere'den 'zorunlu aşı' kararı
- Vekili topa tutup istifa etti
- Acun Ilıcalı resmen açıkladı: Geri sayım başladı!
- İYİ Parti'de 'küfür' istifası
- AKP'li Çamlı'nın tepki çeken Anıtkabir paylaşımı