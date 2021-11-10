Dolmabahçe Sarayı'nda 10 Kasım

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2021 Çarşamba, 09:52
<p>Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yılında 7’den 77’ye Türkiye’nin bir çok yerinden vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı’na geldi.<br></p>

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yılında 7’den 77’ye Türkiye’nin bir çok yerinden vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı’na geldi.

<p>Kalabalık saat 09.05'te çalan sirenle birlikte saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Daha sonra Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu odayı ziyaret etti.&nbsp;<br></p>

Kalabalık saat 09.05'te çalan sirenle birlikte saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Daha sonra Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu odayı ziyaret etti. 

<p>Her yaştan insanın akın ettiği sarayda sirenlerin çaldığı sırada göz yaşlarını tutamayanlar oldu.<br></p>

Her yaştan insanın akın ettiği sarayda sirenlerin çaldığı sırada göz yaşlarını tutamayanlar oldu.

<p>Her yaştan yurttaşın geldiği Dolmabahçe Sarayı’nda 4 yaşındaki Hazal Sağ'ın, <strong>"Onu çok özledim"</strong> sözleri ise dikkat çekti.<br></p>

Her yaştan yurttaşın geldiği Dolmabahçe Sarayı’nda 4 yaşındaki Hazal Sağ'ın, "Onu çok özledim" sözleri ise dikkat çekti.

<p>Kızıyla birlikte Dolmabahçe Sarayı’na gelen Ayşegül Sağ, <strong>"Kızım çok istiyordu buraya gelmeyi. Bugün özellikle getirdim. Çok üzgünüz, keşke şu an yaşasaydı"</strong> diye konuştu. 4 yaşındaki kızı Hazal Sağ ise, <strong>"Keşke Atatürk yaşasaydı, onu çok özledim"</strong> dedi.<br></p>

Kızıyla birlikte Dolmabahçe Sarayı’na gelen Ayşegül Sağ, "Kızım çok istiyordu buraya gelmeyi. Bugün özellikle getirdim. Çok üzgünüz, keşke şu an yaşasaydı" diye konuştu. 4 yaşındaki kızı Hazal Sağ ise, "Keşke Atatürk yaşasaydı, onu çok özledim" dedi.

<p>İzmir’den gelen Tansu Taşcıoğlu, <em>"Aslında bu tarif edebileceğim bir duygu değil. Hiç görmediğimiz birisine bu kadar aşık olmak, sevmek çok güzel. Ben İzmir’den geliyorum bunun için"</em> diye konuştu.<br></p>

İzmir’den gelen Tansu Taşcıoğlu, "Aslında bu tarif edebileceğim bir duygu değil. Hiç görmediğimiz birisine bu kadar aşık olmak, sevmek çok güzel. Ben İzmir’den geliyorum bunun için" diye konuştu.

<p>Eskişehir’den gelen Sevim Gür,<em> "72 yaşındayım, daha ilkokula başlamadan sevgisini babamdan aldım, okulda da gördüm. Onun değeri bambaşka"</em> şeklinde konuştu.&nbsp;&nbsp;</p>

Eskişehir’den gelen Sevim Gür, "72 yaşındayım, daha ilkokula başlamadan sevgisini babamdan aldım, okulda da gördüm. Onun değeri bambaşka" şeklinde konuştu.  

<p><br data-mce-bogus="1"></p>



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler