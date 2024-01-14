Teoman ilk kez duyurdu: 'Romanım çıkacak'

Yayınlanma: 14.01.2024 - 15:07

Güncelleme: 14.01.2024 - 15:07

Türk rock müziğinin usta ismi 55 yaşındaki şarkıcı Teoaman gerek özel hayatı gerek şarkıları gerekse açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Habertürk'ün haberine göre, önceki gün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teoman samimi açıklamalarda bulundu.



"MAYISTA ŞARKI ÇIKACAK"

Teoman, "20 günlük bir aram vardı. Kendimi spora vermiştim. Şimdi de gidiyorum. Bugün tatilimin son günü. Bir tane roman bitirdim onun son rötuşlarını yapıyorum. 2024'ün Mayıs ayında çıkacak. Hatta oyuna dönüştüreceğiz. Cem Adrian'a bir şarkı yaptım. Şubat'ta o çıkacak. Mayısta bir şarkı da çıkacak. Bir şarkı daha yaptım... Yanlışlıkla çalışkan oldum" diye konuştu.

Çalışmayınca sıkıldığını belirten Teoman; "Gündelik programını aksatmıyorum. Kitap okuyorum, romanı bitirdim. Sporumu yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"ESKİSİ GİBİ YAŞAMIYORUM"

Teoman, ayrıca arkadaş ortamlarında söylediği "After parti var mı?"sözünün eğlence amaçlı olduğunu söyledi.

Eskisi gibi hızlı bir hayat yaşamadığını ifade eden Teoman, "Esprisini yapıyorum aslında. Görmüşsünüzdür 'After parti var mı?' diyorum. İnsanları güldürme amaçlı aslında. Eskisi gibi yaşamıyorum. Saat 23 gibi yatıyorum. Sabahın saat 6'sında dışarıya atıyorum kendimi. Eskisinden farklı yaşıyorum ama siz sorduğunuzda after parti esprilerini yapıyorum" şeklinde konuştu.

"BEN FIRLAMAYIM"

Geçen günlerde katıldığı bir ödül töreninde toplu fotoğraf çekimi sırasında arkada eğlenirken objektiflere yansıyan Teoman, o anın hikâyesini de anlattı. Ödülleri veren arkadaşlarına yılışıklık yaparken kameralara yakalandığını aktaran Teoman, "İçinizdeki çocuk hiç ölmedi sanırım" diyen muhabirlere gülerek "Ben fırlamayım" sözleriyle karşılık verdi.

Teoman, daha sonra Orhan Gencebay'ın "Türk müziği yerli ve milli olmaktan uzaklaşıyor" şeklindeki yorumuna da yanıt verdi.

"BENİM İÇİN BELİRLİ KURALLAR YOK"

Teoman, "Orhan ağabeyi çok severim. 'Ben öyle düşünmüyorum' deyip saygısızlık yapmak istemem. Belki öyle düşünüyordur. Gençler de istediklerini yapmalılar bence. Bu iş kafana göre takılarak olur. Benim için belirli kuralları yoktur. Başkalarını karışmayı sevmiyorum. Herkes istediğini yapsın" dedi.