Teoman 'saplantılı' hayranına suç duyurusunda bulundu: Soyadını değiştirmiş!
Şarkıcı Teoman, kendisini sosyal medyadan sürekli rahatsız eden, ev adresini öğrenen hayranını savcılığa şikâyet etti. Söz konusu kişinin soyadını değiştirip, Teoman'ın soyadı olan 'Yakupoğlu'nu aldığı belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre; A.A. adlı kadın, sosyal medyada şarkıcı Teoman'la ilgili taciz boyutuna varan mesajlar paylaşıyordu.
A.A. soyadını değiştirerek Teoman'ın soyadı olan 'Yakupoğlu'nu kullanmaya başladı. Sosyal medyada yalnızca Teoman'la ilgili içerikler paylaşan A.A, şarkıcının paylaşımlarının altına da "Cumartesi geleceğim, evde ol", "Canım seni görmek istiyor" şeklinde yorumlar yapmıştı.
Sabah'ın ulaştığı şikayet dilekçesinde; A.A.'nın, Teoman'ı görmek için şarkıcının oturduğu bölgedeki market ve bakkallarda adeta pusuya yattığını, hayranlıktan çok takıntılı bir ruh hali içerisinde olduğunu belirtildi.
"ŞÜPHELİ, ISRARLI VE PLANLI"
Şikâyet dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:
"Şüpheli, ısrarlı ve planlı şekilde müvekkilin huzur ve sükûnunu bozmuştur. Müvekkili ısrarla takip eden A.A'nın bu davranışı taciz boyutuna ulaşmıştır. Müvekkil, dışarıya çıktığında sürekli A.A. ile karşılaşma korkusu içinde yaşamaktadır. Sürekli izlenildiği düşüncesine giren müvekkil, can güvenliğinden ciddi derecede endişe duymaktadır. Bu nedenle kendisinden şikâyetçiyiz."
Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.
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