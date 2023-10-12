Teoman ünlü rapçiyle bir araya geldi: Düet yapacaklar
Şarkıcı Teoman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda rapçi Çakal ile düet yapacaklarını duyurdu.
Asıl adı Emirhan Çakal olan rapçi Çakal, şarkıcı Teoman ile bir araya geldi.
Şarkıcı Teoman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Çakal ile yaptıkları 'Beni Her Yerden Engellemiş' adlı düetlerinin yakında dinleyicilerle buluşacağını duyurdu.
Teoman'ın Çakal'ın eline 'How to Think More About Sex' adlı kitabı verdiği videoda, arka planda ikilinin yeni düeti çalıyor.
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