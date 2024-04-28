Teoman'dan yeni paylaşım: 'Eskisi gibi...'

Yayınlanma: 28.04.2024 - 21:38

Güncelleme: 28.04.2024 - 21:40

Müzik dünyasının popüler ismi Teoman sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Teoman'ın yaptığı paylaşıma düştüğü not ise ilgi çekti.

"AYRINTISINA KADAR PLANLADIM"

Teoman paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımın geri kalanını en ince ayrıntısına kadar planladım. Ne istediğimi, nelerden zevk aldığımı biliyorum. Hayat, bu planımı bozmazsa manalı bir hayat yaşamış olacağım. Eskisi gibi maceralı ya da riskli işlere girmek istemiyorum. Olabildiğince planlı gitmeye çalışacağım"