Teoman'dan Deren Talu açıklaması: 'Kendisini tanımıyordum'

Yayınlanma: 28.04.2025 - 11:24

Güncelleme: 28.04.2025 - 12:07

Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren 28 yaşındaki ünlü isim Deren Talu, geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Teoman ile bir kafede buluştu. İkilinin birlikte vakit geçirdiği anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Talu, takipçilerinin büyük ilgisini çekti.

TEOMAN’IN "SERSERİ" ŞARKISIYLA PAYLAŞIM

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatımız kafelerde geçiyor boş boş oturuyoruz" mesajını yazan Deren Talu, paylaşımında Teoman’ın ünlü şarkısı "Serseri"ye de yer verdi.

Talu'nun bu eğlenceli paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

TEOMAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Deren Talu’nun sosyal medyada büyük ilgi gören bu paylaşımının ardından, ünlü şarkıcı Teoman’dan da bir açıklama geldi.

Teoman Deren Talu'yla ilgili sorulara şu şekilde yanıt verdi: