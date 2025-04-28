Teoman'dan Deren Talu açıklaması: 'Kendisini tanımıyordum'
Deren Talu, ünlü şarkıcı Teoman ile bir kafede buluşarak sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Paylaşımında Teoman’ın "Serseri" şarkısına yer veren Talu, kafelerde boş boş oturduklarını belirtti. Teoman ise bu buluşma hakkında açıklama yaptı.
Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren 28 yaşındaki ünlü isim Deren Talu, geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Teoman ile bir kafede buluştu. İkilinin birlikte vakit geçirdiği anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Talu, takipçilerinin büyük ilgisini çekti.
TEOMAN’IN "SERSERİ" ŞARKISIYLA PAYLAŞIM
Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatımız kafelerde geçiyor boş boş oturuyoruz" mesajını yazan Deren Talu, paylaşımında Teoman’ın ünlü şarkısı "Serseri"ye de yer verdi.
Talu'nun bu eğlenceli paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
TEOMAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ
Deren Talu’nun sosyal medyada büyük ilgi gören bu paylaşımının ardından, ünlü şarkıcı Teoman’dan da bir açıklama geldi.
Teoman Deren Talu'yla ilgili sorulara şu şekilde yanıt verdi:
“Ben kendisini tanımıyordum. Benimle fotoğraf çektirmek istediğini söyledi, kırmadım. Ben kimseyi kırmam. Fotoğraf çektirdik, ardından kendisini tanıttı.”
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