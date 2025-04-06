Teoman'dan dikkat çeken 'Mahir Polat' çıkışı

Yayınlanma: 06.04.2025 - 12:37

Güncelleme: 06.04.2025 - 12:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yapılan operasyon kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık sorunları nedeniyle tahliye bekliyor.

Önceki günlerde birçok kez hastaneye sevk edilen Polat'ın hipertansiyon nedeniyle kalp krizi ve beyin kanaması geçirme riski olduğu biliniyor.

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede, sağlık durumunun cezaevinde kalmasına elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıkan Polat'ın Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesini kararlaştırdı.

Polat'ın ilerleyen günlerde Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi bekleniyor.

"MAHİR POLAT'I ÖLDÜRMEYİN"

Mahir Polat'ın serbest bırakılması için sosyal medyada çağrıda bulundu.

"Mahir Polat Serbest Bırakılsın" etiketi sosyal medyanın gündemine otururken birçok ünlü isim de çağrıda bulundu.

O ünlü isimler arasında ünlü şarkıcı Teoman da yer aldı. Teoman, sosyal medya hesaplarından "Mahir Polat Serbest Bırakılsın" etiketi ile paylaşım yaparak "Mahir Polat'ı öldürmeyin" ifadesini kullandı.