Yerli ve Milli Parti lideri Teoman Mutlu'dan hükümete tepki: İktidar miting yapmaz, gereğini yapar

Yayınlanma: 25.10.2023 - 19:17

Güncelleme: 27.10.2023 - 18:33

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, gündemi değerlendirdi. AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın cumartesi günü düzenleyeceği Büyük Filistin Mitingi’ne tepki gösteren Mutlu, şunları söyledi:

"Bugün, devlet idaresinde görülmemiş bir olaya şahit oluyoruz. İktidar ve tüm bileşenleri, cumartesi İsrail’i kınama mitingi yapacakmış. İktidar, karar alma ve uygulama yeridir. İktidar konuşma, kınama veya miting yapmaz. Elinde ne güç varsa ne mekanizma varsa onu kullanır, yani gereğini yapar. Miting nedir? Elinde iktidar gücü, yaptırım gücü olmayan kitleler, gruplar, dernekler miting yaparak sesini duyurmaya çalışır. Ama iktidar güç kaynağı kendisi olduğu için gereğini yapar, miting onun işi değildir."

Yerli ve Milli Parti olarak, iktidarın Filistin politikasını, arabuluculuk ve barış çağrısını doğru buluyor ve destekliyoruz. Biz, Yerli ve Milli Parti olarak, iktidarın Filistin politikasını, arabuluculuk ve barış çağrısını doğru buluyor ve destekliyoruz. Fakat, kusura bakmasınlar. Tüm iktidar liderlerinin de katıldığı bir mitingi yanlış buluyoruz. Miting, dünyaya sesini duyurma vasıtasıdır. İktidar, koskoca devleti yönetiyor. Elinde sesini ve gücünü gösterecek bunca mekanizma varken bula bula mitingi mi bulmuş? Gerçekten hayretler içindeyiz.”