Tepkilerin odağındaydı... Ekol TV muhabiri 'Beren Saat' videosunun ayrıntılarını paylaştı!

Yayınlanma: 25.06.2024 - 18:31

Güncelleme: 25.06.2024 - 18:32

Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin Bodrum'da yaptığı tatilde bir basın mensubunun sözleri tepki çekti. Metrelerce uzaklıktan yaptığı zoom ile Beren Saat'i çeken muhabirlerin diyalogları da görüntülerde yer aldı.

Görüntülerde bir muhabirin 'Ben bu Beren'i yerim' dediği duyuldu.

Ekol TV'den de yaşanan olaylar hakkında açıklama yapılarak söz konusu video hakkında inceleme başlatıldığı duyuruldu.

MAGAZİN MUHABİRİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Beren Saat haberini çeken Ekol TV magazin muhabiri Uğur Kotan da X hesabından açıklama yaparak videonun ayrıntılı halini paylaştı. Kotan, "Bahsi geçen haberde söylenen sözü benim söylemediğimim paylaştığım videoda oldukça açıktır" ifadelerini kullandı.

"İki gündür hakkımda yürütülen karalama kampanyasını sükunetle takip ediyorum. Bahsi geçen haberde söylenen sözü benim söylemediğim paylaştığım videoda oldukça açıktır. Ayıica söyleyen kişiyi de "sus lan" diyerek uyarıp söylediği sözlere dikkat etmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum... Bunların hepsi paylaştığım videoda kanıtlıdır.

İki gündür bunca haksız hakarete maruz kalmama rağmen ölü taklidi yapan ilgili kurumu ve muhabirini de şaşkınlıkla izliyorum. Olayın aslını araştırmadan hakkımda yapılan yalan yanlış tüm haberler ve yapılan hakaretlerle alakalı hukuki süreç başlatılacaktır.

Saygılarımla Uğur Kotan"