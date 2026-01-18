Terapistlere göre mutluluğu sabote eden en tehlikeli 8 alışkanlık

Uzman terapistlere göre, birçok insan farkında olmadan mutluluğunu sabote eden davranışlar sergiliyor. Günlük hayata yerleşen bu alışkanlıklar zamanla özgüveni zedeliyor, ilişkileri yıpratıyor ve yaşamdan alınan keyfi azaltıyor. İşte terapistlerin en tehlikeli olarak tanımladığı 8 alışkanlık…

1. SÜREKLİ KENDİNİ BAŞKALARIYLA KIYASLAMAK

Sosyal medya başta olmak üzere, başkalarının hayatını kendi yaşamıyla karşılaştırmak yetersizlik hissini besliyor. Terapistlere göre bu alışkanlık, kişinin kendi değerini görmesini engelliyor.

2. “HAYIR” DİYEMEMEK

Herkesi memnun etmeye çalışmak, kişinin kendi sınırlarını yok saymasına neden oluyor. Uzmanlar, sürekli “evet” demenin zamanla tükenmişlik ve öfke yarattığını belirtiyor.

3. GEÇMİŞTE TAKILI KALMAK

Yaşanan hataları ve pişmanlıkları sürekli zihinde tekrar etmek, bugünü yaşamayı zorlaştırıyor. Terapistler, geçmişe saplanmanın mutsuzluğun en güçlü tetikleyicilerinden biri olduğunu vurguluyor.

4. DUYGULARI BASTIRMAK

Üzüntü, öfke ya da hayal kırıklığını yok saymak kısa vadede rahatlatıcı gibi görünse de uzun vadede kaygı ve stres seviyesini artırıyor. Uzmanlara göre, duyguların ifade edilmesi ruh sağlığı için hayati önem taşıyor.

5. KENDİNE KARŞI AŞIRI ACIMASIZ OLMAK

İç sesin sürekli eleştirel olması, özgüveni zayıflatıyor. Terapistler, kişinin kendisiyle kurduğu dilin, mutluluk üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu söylüyor.

6. SÜREKLİ ERTELEMEK

Yapılması gerekenleri devamlı ertelemek, suçluluk ve başarısızlık hissini artırıyor. Bu döngü, kişinin kendine olan güvenini zamanla aşındırıyor.

7. DİNLENMEYİ İHMAL ETMEK

Sürekli meşgul olmak, kendine zaman ayırmamak ve yorgunluğu görmezden gelmek ruhsal çöküşe zemin hazırlıyor. Uzmanlar, dinlenmenin bir lüks değil ihtiyaç olduğunun altını çiziyor.

8. KONTROL EDEMEDİĞİ ŞEYLERE TAKILMAK

Başkalarının davranışları, geçmişte yaşananlar ya da gelecekte olabilecekler üzerinde sürekli düşünmek, zihinsel yükü artırıyor. Terapistlere göre mutluluğun anahtarı, kontrol edilemeyeni kabullenmekten geçiyor.