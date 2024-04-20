Terfi almak için kullanabileceğiniz 5 ipucu: İş hayatınızı güncelleyin

Çalıştığınız kurumda büyük bir etki yaratmak için hayatınızı değiştirmenize gerek yok. Küçük değişiklikler enerjinizi ve veriminizi en üst seviyelere çıkarabilirsiniz. İşte, Terfi almak için kullanabileceğiniz 5 ipucu...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 11:58
Terfi almak için kullanabileceğiniz 5 ipucu: İş hayatınızı güncelleyin
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İş hayatınızda eğer aynı konumda takılıp kaldıysanız ve terfi almak istiyorsanız bu durum o kadar da zor bir şey olmayabilir. İşte, Terfi almak için kullanabileceğiniz 5 ipucu...

ANA ODAKLANMAK

Kafanız geçmişte ya da gelecekteyse üretken olmanız mümkün değildir. Bu sebeple çalışırken zaman kavramını bir kenara bırakıp ana ve anın güzelliğine odaklanmak, kariyeriniz için faydalı olacaktır.

GÜNE HAREKETLE BAŞLAMAK

Güne spor salonunda başlamak, enerji seviyelerini yükseltmek ve formda kalmak için harikadır. Bunu hayat standartı haline getirmek, daha üretken olmanıza yardım edebilir.

TAKINTILI OLMAK

Bir konuda gerçek başarıyı görmek için takıntılı olmak gerekir. İşiniz konusunda takıntılı olmak vazgeçmemenizi, hep daha iyisi için çabalamanızı sağlayacaktır.

SADELİKTEN VAZGEÇMEMEK

Sadeliğe öncelik vermek, basit düşünerek çözümcü olmak başarıya giden yolda önemli bir adımdır. Başarılı olmak için kendinize "Hayatımı kolaylaştırmak için bugün yapabileceğim tek şey nedir?" sorusunu sormayı unutmayın.

KENDİNE ODAKLANMAK

Çalışma hayatında başkalarının değil, kendi yaptıklarınıza, kendinizi ne kadar geliştirdiğinize odaklanmak başarının anahtarı olacaktır.


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