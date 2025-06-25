Terlemeden de yazı geçirmek mümkün: Fazla terlemeye karşı 8 etkili doğal çözüm

Yaz aylarında artan sıcaklık, stres, yanlış beslenme ve bazı sağlık nedenleri aşırı terlemeye yol açabiliyor. Terleme, vücudun doğal soğutma sistemi olsa da fazla olması hem konforu hem de özgüveni olumsuz etkileyebilir. Peki, terlemeden de yazı geçirmek için uygulamanız gereken adımlar nelerdir? İşte, fazla terlemeye karşı 8 etkili doğal çözüm...





FAZLA TERLEMEYE KARŞI 8 ETKİLİ DOĞAL ÇÖZÜM

1. Adaçayı tüketin veya cilde uygulayın:

Adaçayı, doğal bir terleme önleyicidir. İçeriğindeki tanenler ter bezlerini sıkılaştırır. Günde 1 fincan içmek ya da soğutulmuş adaçayıyla koltuk altı silmek terlemeyi azaltabilir.

2. Pamuklu ve nefes alan kıyafetler tercih edin:

Terlemeyi önlemenin en etkili yollarından biri cildin hava almasına izin vermektir. Pamuk, keten gibi doğal kumaşlar cildi serin tutar, terin birikmesini önler.

3. Elma sirkesi ile cilt temizliği yapın:

Antibakteriyel etkisi olan elma sirkesi, terleme bölgelerine uygulandığında gözenekleri sıkılaştırır ve bakteri oluşumunu azaltarak kötü kokuyu engeller. Gece uygulayıp sabah durulamak idealdir.

4. Karbonat ve mısır nişastası karışımını deneyin:

Ev yapımı doğal bir deodorant arıyorsanız karbonat ve nişasta tam size göre! Her iki madde de nemi emer ve ter kokusunu önler. Koltuk altına az miktarda uygulayabilirsiniz.





5. Magnezyum takviyesi veya magnezyum içeren gıdalar Tüketin:

Magnezyum eksikliği ter bezlerinin fazla çalışmasına neden olabilir. Ispanak, kabak çekirdeği, avokado gibi magnezyum zengini besinler terlemeyi dengelemeye yardımcı olur.

6. Bol su için, baharatlı yiyeceklerden uzak durun:

Yeterli su içmek, vücudun ısısını dengeleyerek aşırı terlemeyi azaltır. Ayrıca acı biber, sarımsak gibi terlemeyi tetikleyen yiyeceklerden uzak durmak faydalıdır.

7. Limon suyu ile doğal deodorant hazırlayın:

Limon, cildi sıkılaştıran ve kokuyu önleyen doğal bir antibakteriyeldir. Yarım limonu koltuk altınıza sürüp kurumasını bekleyin; hem ferahlık hem koruma sağlar.

8. Günlük stresle baş etmeyi öğrenin:

Aşırı stres ve kaygı da terlemeyi artırır. Yoga, nefes egzersizleri ya da yürüyüş gibi rahatlatıcı aktivitelerle hem ruhunuzu hem de cildinizi serin tutabilirsiniz.