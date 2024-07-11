'Ters Yüz 2'den yeni rekor: Pixar'ın en çok kazanan filmi oldu!

"Ters Yüz 2", Pixar tarihindeki en çok kazanan film oldu. Filmin toplam hasılatı 1.25 milyar dolara ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2024 - 17:31
'Ters Yüz 2'den yeni rekor: Pixar'ın en çok kazanan filmi oldu!
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Animasyon stüdyosu Pixar'ın yeni animasyonu "Ters Yüz 2" (Inside Out 2), haziran ortasında vizyona girdi. 2024 yılında, dünya çapında bir milyar dolar hasılat sınırını geçen ilk film olan "Ters Yüz 2", Pixar'ın en çok kazanan filmi oldu.

Filmin toplam hasılatı 1.25 milyar dolara ulaştı ve "Ters Yüz 2" böylece, 1.24 milyar dolarla bu rekoru elinde tutan "İnanılmaz Aile 2"yi geçti.

Beyazperde'nin aktardığı habere göre, "Ters Yüz 2" şu anda "Karlar Ülkesi" (1.29 milyar dolar), “Süper Mario Kardeşler Filmi” (1.36 milyar dolar) ve "Karlar Ülkesi 2"nin (1.45 milyar dolar) ardından tüm zamanların en çok hasılat yapan dördüncü animasyon filmi konumunda.


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