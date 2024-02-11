Teşkilat dizisi İlana karakteri kimdir? Gizem Ünsal nereli, kaç yaşında?

Yayınlanma: 11.02.2024 - 13:30

Güncelleme: 11.02.2024 - 13:30

Trt'nin en popüler dizilerinden biri olan Teşkilat dizisi, kadrosunu yeni oyuncularla güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak diziye İlana karakterini canlandırmak üzere Gizem Ünsal dahil oldu. Peki, Teşkilat dizi İlana karakteri kimdir? Gizem Ünsal nereli, kaç yaşında?

GİZEM ÜNSAL KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Gizem Ünsal, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tiyatro oyunculuğu da olan Gizem Ünsal, 2017 yılından itibaren film ve dizilerde rol almaya başladı. Fazilet Hanım ve Kızları dizisinden sonra Bize Müsade filminde oynadı. 2020 yılında rol aldığı Yarım Kalan Aşklar dizisinde Ece karakterini, 2022’de rol aldığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Fulya karakterini canlandırdı.