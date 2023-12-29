Yozgat'ta IŞİD operasyonu... 5 şüpheli tutuklandı!

Yozgat'ta, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 08:40
Yozgat'ta IŞİD operasyonu... 5 şüpheli tutuklandı!
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Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adrese yapılan eş zamanlı baskında örgütsel materyal ele geçirildi, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma karakolundaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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