Batman evreninde geçecek olan The Penguin'den fragman geldi....

HBO Max yapımı The Penguin dizisinden beklenen fragman geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 18:54
Batman evreninde geçecek olan The Penguin'den fragman geldi....
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Matt Reeves'in yönettiği ve Robert Pattinson'un başrolünde yer aldığı "The Batman" filmi, 2022 yılında vizyona girdi ve büyük beğeni topladı. Bu başarının ardından, Matt Reeves DC evrenindeki macerasını genişletmek için kolları sıvadı. "The Batman" filmi, Gotham City'nin karanlık sokaklarında geçen bir suç draması olmasıyla dikkat çekmişti. Ancak, filmdeki yan karakterlerden biri olan Penguen (Oswald Cobblepot), özellikle Colin Farrell'ın benzersiz performansı ve karakterin derinliğiyle hayranların ilgisini çekmişti.

Colin Farrell'ın Penguen'i canlandırdığı "The Batman" filmi, Penguen'in karanlık ve karmaşık dünyasına dair sadece bir bakış sunmuştu. Şimdi ise, Matt Reeves ve ekibi, Penguen'in hikayesini ve Gotham City'nin suç dünyasını daha derinlemesine incelemek için bir dizi hazırlıyorlar. Bu dizi, Penguen'in Max'te yayınlanacak olan ilk yan dizisi olacak.

"The Penguin" adını taşıyacak olan bu dizi, Penguen'in hayatını ve suç dünyasındaki yükselişini detaylı bir şekilde ele alacak. Matt Reeves'in BatVerse'i, bu dizilerle DC Evreni'nde kendi köşesini oluşturmayı hedefliyor. Penguen'in yanı sıra, GCPD ve Arkham Asylum gibi diğer karakterlere odaklanan diziler de geliştiriliyor.

Todd Philips'in "Joker" filminin başarısıyla da ilham alan Matt Reeves, Batman evreninin ikonik düşmanlarını kendi hikayeleriyle anlatma konusunda kararlı. Penguen dizisi, kara mizahı ve suç dramasını bir araya getirerek Gotham City'nin karanlık sokaklarında geçen bir hikaye sunacak.


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