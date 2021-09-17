Sovyet satranç oyuncusu Netflix'e 5 milyon dolarlık dava açtı
Sovyetlerin Gürcistan kökenli satranç büyükustası Nona Gaprindaşvili, Queen's Gambit'te kendisi hakkında geçen yalan ve gerçeği çarpıtan cinsiyetçi ifadelerle ilgili, dijital yayın platformu Netflix’e 5 milyon dolarlık dava açtı.
Fotoğraf: Vikipedi
Primetime Emmy Ödülleri'nde büyük ödül kazanmaya hazırlanan
The Queen's Gambit (Vezir Gambiti), hakkında açılan 5 milyon dolarlık tazminat
davası ile gündemde.
Sovyetlerin Gürcistan kökenli satranç büyükustası Nona
Gaprindaşvili, dizide kendisi hakkında geçen yalan ifade ve gerçeği çarpıtan
cinsiyetçi yaklaşımla ilgili Netflix’e dava açtı.
Açılan davaya gerekçe gösterilen replik, dizinin “End Game”
adlı final bölümünde yer alıyor. Anya Taylor-Joy'un başrol olarak canlandırdığı
Beth Harmon Moskova'da bir müsabakadayken, bir yorumcu şu ifadelere yer
veriyor:
"Onunla ilgili tek sıra dışı şey, gerçekten onun
cinsiyeti ve bu bile Rusya'da karşılaşılmayan bir şey değil. Nona Gaprindaşvili
var ama o kadın dünya şampiyonu ve hiç erkeklerle karşılaşmadı.”
BirGün’de yer alan habere göre, Netflix'e 5 milyon dolarlık
dava açan Satranç oyuncusu Nano Gaprindashvili yukarıdaki alıntının onun
başarılarının yanlış bir sunumu olduğunu söylüyor ve 25 sayfalık dava dilekçesiyle
durumu mahkemeye taşıyor.
Bahsi geçen dilekçede şu ifadelere yer veriliyor:
"Gaprindashvili kadın satrancının öncüsüdür ve memleketi
Gürcistan'da çok sevilen bir ikondur. Olağanüstü kariyeri boyunca birçok
şampiyonluk kazandı, dünyanın en iyi erkek satranç oyuncularından bazılarını
yendi ve erkekler arasında uluslararası satranç büyükustası statüsünü elde eden
tarihteki ilk kadın oldu."
Gaprindashvili'nin 25 sayfalık şikayeti, “Gaprindashvili'nin
'erkeklerle hiç karşılaşmadığı' iddiası, bariz bir şekilde yanlış, ayrıca son
derece cinsiyetçi ve aşağılayıcı. Bu bölümün çekildiği yıl olan 1968'e kadar,
aralarında Dragolyub Velimirovich, Svetozar Gligoric, Paul'un da bulunduğu o
zamanın en az on Grandmaster'ı da dahil olmak üzere en az 59 erkek satranç
oyuncusuna (28'i aynı anda bir oyunda) karşı yarışmıştı. Keres, Bojan Kurajica,
Boris Spassky, Viswanathan Anand ve Mikhail Tal. Son üçü de kariyerleri boyunca
dünya şampiyonu oldular" diyor.
Oyuncunun hukuk firması Rufus-Isaacs Acland, "Netflix,
Gaprindashvili'nin kurgusal kahramanının Gaprindashvili de dahil olmak üzere
başka hiçbir kadının yapmadığını yapmayı başarmış gibi görünmesini sağlayarak
ucuz ve alaycı 'dramı büyütmek' amacıyla Gaprindashvili'nin başarıları hakkında
yüzsüzce ve kasten yalan söyledi" diyor.
NETFLIX'TEN AÇIKLAMA
Netflix tarafından geçen gün yapılan açıklamada,
"Netflix, Gaprindashvili'ye ve şanlı kariyerine yalnızca son derece saygı
duyuyor, ancak bu iddianın hiçbir değeri olmadığına inanıyoruz ve bunu şiddetle
savunacağız" dedi.
“NETFLIX, KADINLARA İLHAM VERMESİ BEKLENEN HİKAYEDE, BİR KADINI KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ”
Gaprindaşvili’nin avukatları da şu açıklamayı yaptı:
“Netflix, dünya satrancının en üst seviyelerinde erkeklerle yarışan genç bir kadını göstererek kadınlara ilham vermesi beklenen bir hikayede, dünya sahnesinde erkeklerle aynı anda karşılaşan ve onları mağlup eden tek gerçek kadını küçük düşürdü.”
Açıklamada, Netflix’in bu bariz yanlışı kabul edip
düzeltmek yerine kibirle reddettiğine de dikkat çekildi.
NONA GAPRİNDAŞVİLİ KİMDİR?
3 Mayıs 1941 doğumlu Gürcü satranç oyuncusu Nona
Gaprindaşvili FIDE unvanı Grandmaster olan ilk kadındır. Gaprindaşvili altıncı
kadınlar dünya satranç şampiyonuydu (1962-1978).
Gaprindaşvili, 1961'de dördüncü kadın Adaylar Turnuvasını
kazandı ve dünya şampiyonu Elisaveta Bykova ile şampiyonluk maçı yaparak onu
yendi.
Gaprindaşvili, 1963, 1966, 1969, 1972, 1974, 1978, 1980,
1982, 1984, 1986, 1990 Bayanlar Satranç Olimpiyatları'nda Sovyetler Birliği ve
1992'de Gürcistan için oynadı. 1980'lerin Kadın Olimpiyatlarını domine eden
SSCB ekibine katkıda bulunan oyuncularından biriydi. 11 takım altın madalyası
ve 9 bireysel altın madalya olmak üzere 25 madalya kazandı. Dubai 1986 Olimpiyatları'nda
oynadığı on maçın onunu da kazandı.
1964, 1973, 1981, 1983 ve 1985'te Sovyet Kadınlar Şampiyonası'nı beş kez kazandı.
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