'The Crown' dizisinin setinde hırsızlık: Çekim esnasında çalındı

25 Şubat 2022 Cuma, 15:49

İngiliz Kraliyet ailesini anlatan The Crown dizisi, dünya genelinde popülerliğini korumaya devam ediyor. Netflix’te yayınlanan dizinin, çekimleri devam eden 5. sezonu ise hayranları tarafından merakla bekleniyordu. Fakat dizi seti, son olarak bir hırsızlık olayıyla sarsıldı.

Sözcü'nün Antiques Trade Gazzette’nin haberinden aktardığına göre, Kuzey İngiltere tarafında yer alan Doncaster’daki çekim aracından diziye ait antikalar ve değerli aksesuarlar çalındı.

DEĞERİ 200 BİN DOLARDAN FAZLA

Güney Yorkshire Polisi ve Netflix’in bildirdiğine göre, araçtan 200’den fazla sahne aksesuarı çalındı. Çeşitli antikalar, Fabergé yumurtasının replikası, altın ve gümüş şamdanlar, William IV grandfather saatinin ön yüzü, 10 parça gümüş tuvalet masası seti, kristal cam eşyalarla sürahiler çalınan eşyalar arasında bulunuyor. Tüm bu aksesuarların toplam değerinin 200 bin dolardan fazla olduğu açıklandı.

Konu hakkında açıklama yapan dizinin set dekoratörü Alison Harvey, “Çalınan öğeler antika olduğu için çok iyi bir durumda değildi, bu nedenle yeniden satmak için çok yüksek bir değere sahip değil. Bununla birlikte Birleşik Krallık film endüstrisi için de oldukça değerli parçalardı” dedi.

ÇEKİMLER ERTELENMEDİ

Netflix tarafından yapılan açıklamada ise, antikaların çalındığı doğrulanarak çalınan kişiler tarafından iade edilmesinin beklendiği belirtildi. Çalınan tüm aksesuarların yenilerinin tedarik edileceğini belirten şirket, bu sebepten ötürü çekimlerin ertelenmeyeceğini söyledi.

2020 sonbaharında dördüncü sezonunu tamamlayan The Crown, 2021’de 73. Emmy Ödülleri’nde en iyi drama ödülünü kazandı. Netflix, dizinin toplam altı sezon süreceğini açıklamıştı. Çekimleri devam eden beşinci sezonda Kraliçe II. Elizabeth’i Imelda Staunton canlandıracak.