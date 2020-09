'The Godfather 3'ün yeniden kurgulanmış versiyonu geliyor

07 Eylül 2020 Pazartesi, 10:23

Geçen yıl Francis Ford Coppola, "The Godfather"ın 50. yılına özel hazırlanan yeni basımında bir önsöz kaleme almış ve sevilen romanı sinemaya uyarlarken seriyle ilgili saklı kalmış önemli gerçekleri de ortaya çıkarmıştı. Coppola, serinin son filmi "The Godfather: Part III" hakkında dikkat çekici bilgiler de paylaşmıştı.

Coppola, üçüncü filmin adı konusunda Mario Puzo ile aynı fikirde olduklarını ama ikisinin de isteklerini kabul ettirmek için gerekli güce sahip olmadığını söylemiş, serinin üçüncü filminin isminin "The Godfather: Part 3" değil, "The Death of Michael Corleone" olmasını istediklerini açıklamıştı. Ayrıca son filmi bir üçlemenin parçası olarak değil, ilk iki filme bir tür sonsöz olarak düşündüklerini de dile getirmişti.

Coppola, "The Godfather: Part 3" için o dönemde istediği fikirleri uygulayamadı ancak filmin 30. yılı için yeni planlar yaptı. Paramount Pictures’ın yaptığı açıklamaya göre "The Godfather: Part 3"ün yeniden kurgulanmış versiyonu geliyor.

Francis Ford Coppola, bir süredir "The Godfather" hayranlarını sevindiren bu yeni kurgunun hazırlıklarıyla uğraşıyor. Bu yeni kurgunun ismi, "Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone" olarak belirledi.

Bu yeni kurgu, Mario Puzo’nun yönetmen Coppola ile birlikte serinin son filmi için tasarladığı hikâyeye sadık kalacak ve aralık ayında sınırlı kopyayla ABD’de vizyona girecek. Daha sonra dijital ortamlarda izleyiciyle buluşacak, ayrıca disk sürümüyle de izleyici karşısına çıkacak.

Filmin 30. yılını bu şekilde kutlamaya karar veren Coppola, konuyla ilgili heyecanını şu şekilde dile getirdi:

"'Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone', Mario’nun ve benim tercih ettiğim adın ve "The Godfather: Part 3’e ilişkin orijinal niyetimizin bir kabulüdür.

Finalin bu versiyonu için yeni bir başlangıç ??ve bitiş yarattım ve bazı sahneleri, çekimleri ve müzikleri yeniden düzenledim. Bu değişikliklerle, restore edilmiş görüntü ve sesle benim için bu, 'The Godfather' ve 'The Godfather: Part 2'den daha uygun bir sonuç oldu ve Jim Gianopulos’a ve Paramount’a, onu tekrar yapmama izin verdikleri için minnettarım.”

Filmin oyuncu kadrosunda Al Pacino, Diane Keaton, Andy Garcia, Sofia Coppola ve Joe Mantegna yer alacak.

Kaynak: Filmloverss