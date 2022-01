The Godfather filminin yapım sürecini ele alan 'The Offer' dizisinin yayın tarihi belli oldu

14 Ocak 2022 Cuma, 00:00

Francis Ford Coppola'nın The Godfather'ının yapımını takip eden 10 bölümlük etkinlik dizisi The Offer, 28 Nisan'da Paramount+'da başlayacak. 'The Offer', iki kez Oscar ödülü kazanan Al Ruddy'nin yapımcılığını yaptığı ve Francis Ford Coppola'nın yönettiği, Puzo'nun çok satan romanından uyarlanan 1972 yapımı efsane filmi The Godfather filminin yapım aşamasını konu alıyor. 10 bölümlük dizinin ilk üç bölümü lansman sırasında yayınlanacak. Kalan yedi bölüm, Perşembe günleri haftalık olarak yayınlanacak.

Oyuncu kadrosunda Teller'ın yanı sıra Robert Evans rolünde Matthew Goode, Bettye McCartt rolünde Juno Temple, Joe Colombo rolünde Giovanni Ribisi, Francis Ford Coppola rolünde Dan Fogler, Charles Bluhdorn rolünde Burn Gorman, Barry Lapidus rolünde Colin Hanks ve Mario Puzo rolünde Patrick Gallo yer alan dizinin yaratıcılığını Oscar ve Emmy adayı yazar Michael Tolkin yaparken, Nikki Toscano tarafından da yazılıp yayıncılığı üstleniliyor.

1972'de gösterime giren En İyi Film ve En İyi Erkek Oyuncu da dahil olmak üzere üç Oscar kazanan The Godfather, yazar Mario Puzo'nun 40'ların ortalarında New York'ta iktidar savaşına karışmış güçlü bir mafya ailesi olan Corleones'ı konu alıyor.