'The Power of the Dog'tan Netflix rekoru

22 Ocak 2022 Cumartesi, 00:00

Dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan, Jane Campion yönetmenliğindeki, "The Power of the Dog" filmi 21 ayrı kuruluş tarafından En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü. Böylece başrollerinde Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons ve Kodi Smit-McPhee'nin yer aldığı film, Netflix'in en çok En İyi Film Ödülü alan filmi unvanının yeni sahibi oldu.

Beyazperde'nin aktardığına göre, Netflix yapımı filmler son yıllarda ödül sezonunda öne çıkmaya başladı. Geçtiğimiz yıl, David Fincher'ın yönettiği 2020 yapımı "Mank", En İyi Film kategorisi de dahil olmak üzere 10 dalda; Aaron Sorkin imzalı "The Trial of the Chicago 7" filmi ise 6 dalda Oscar'a aday gösterildi.

NETFLIX YAPIMLARI ÖNE ÇIKIYOR

"The Trial of the Chicago 7", hiçbir dalda Oscar kazanamasa da "Mank" ise En İyi Sinematografi ve En İyi Prodüksiyon Tasarımı kategorilerinde Oscar sahibi oldu. Platform ayrıca Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci gibi isimleri yıllar sonra bir araya getiren, 2019 yapımı Martin Scorsese filmi "The Irishman" ve Noah Baumbach tarafından yazılıp yönetilen "Marriage Story" ile de En İyi Film Oscar'ı için yarıştı.

Alfonso Cuaron'un yönettiği ve Netflix'te yayınlanan "Roma", En İyi Film de dahil olmak üzere 10 kategoride aday gösterildiği Oscar töreninden En İyi Yabancı Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Sinematografi ödülleri ile ayrıldı. Cuaron'un "Roma"sı, birkaç gün öncesine kadar Netflix'in en çok En İyi Film Ödülü alan filmi unvanına sahipti.