The Weeknd, Barry Keoghan ve Jenna Ortega başrolde: 'Hurry Up Tomorrow'dan ilk fragman...

Yayınlanma: 06.02.2025 - 16:21

Güncelleme: 06.02.2025 - 16:21

Başrolleri The Weeknd, Jenna Ortega ve Barry Keoghan'ın paylaştığı yeni film "Hurry Up Tomorrow"un ilk fragmanı yayımlandı. Film 16 Mayıs'ta vizyona girecek.

Bir gerilim filmi olan "Hurry Up Tomorrow", aynı adlı yeni albümü 24 Ocak'ta yayımlanacak olan The Weeknd'in müziklerini içeriyor. Albüm, The Weeknd'in "After Hours" ve "Dawn FM" albümlerinden oluşan müzikal üçlemenin tamamlayıcısı niteliğinde.

Ortega sayısız korku rolüyle tanınıyor; Tim Burton'ın Netflix'teki "Wednesday" dizisinde, "Beetlejuice Beetlejuice"da rol aldı. Keoghan, "The Banshees of Inisherin" ve "The Batman"deki rollerinin ardından kısa süre önce Emerald Fennell'in ikinci uzun metrajlı filmi "Saltburn"de rol aldı.

The Weeknd, Sam Levinson ve Reza Fahim ile birlikte yarattığı ve Lily-Rose Depp ile birlikte rol aldığı HBO dizisi "The Idol" dizisinde yer almıştı. Dizi eleştirmenlerce beğenilmedi ve ikinci sezon için yenilenmedi.