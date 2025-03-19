Tiktok ve Youtube çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Mart Tiktok ve Youtube'a neden girilmiyor?
19 Mart'ta sabah saatlerinde sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşayan kullanıcılar Tiktok ve Youtube çöktü mü? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Tiktok ve Youtube çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Mart Tiktok ve Youtube'a neden girilmiyor?
Tiktok ve Youtube'da meydana gelen erişim sorunu, sabah saatlerinden itibaren kullanıcıların gündeminde yer alıyor. Peki, Tiktok ve Youtube çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Mart Tiktok ve Youtube'a neden girilmiyor?
TİKTOK VE YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?
Tiktok ve Youtube'da yaşanan erişim sorunları nedeniyle, sosyal medya kullanıcıları "Tiktok ve Youtube çöktü mü?" sorularına yanıt aramaya başladı.
Sosyal medya platformlarına erişim sağlayamadıklarını "Downdetector" isimli siteye bildiren kullanıcılara, Tiktok ve Youtube tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
Sorunun global bir kesintiden mi yoksa bölgesel bir problemden mi kaynaklandığı bilinmiyor. Kullanıcı raporları Tiktok ve Youtube'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.
Sitede 19 Mart 2025 tarihinde sabah saat 07.00 itibarıyla kullanıcılardan yoğun şekilde rapor ve hata bildirimi geldiği görülüyor.
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