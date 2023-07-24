Times Meydanı'nda ilk kez bir Türk şarkıcının albümü tanıtıldı
Mabel Matiz’in 5. solo albümü 'Fatih', New York'taki Times Meydanı’nda gösterildi. Böylelikle ilk kez Türkiye'den bir şarkıcının albümü meydanda tanıtılmış oldu.
Mabel Matiz’in 5. solo albümü 'Fatih', yayına girmesiyle beraber dünya çapında bir etkileşime imza attı.
Dünyaca ünlü müzik platformu Spotify, New York'taki Times Meydanı’ndaki tanıtım alanlarında ilk kez Türkiye'den bir albüme, Mabel Matiz'in son albümüne yer verdi.
20 farklı prodüktörle kaydedilen, Kalben, Aşkın Nur Yengi, Melike Şahin gibi önemli sanatçılarla düetlerin yer aldığı 25 şarkıdan oluşan albümün çıkış şarkısı 'Numaracı'nın klibi ise beğeni topluyor.
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