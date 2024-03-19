Timothée Chalamet, John Travolta'nın 45 yıllık rekorunu kırdı

Yayınlanma: 19.03.2024 - 16:46

Güncelleme: 19.03.2024 - 16:46

Oyuncu Timothée Chalamet, son sekiz ayın en çok kazanan iki filminde de başrolde yer aldı. Chalemet, "Dune" devam filmi ve ondan önce vizyonda olan "Wonka" ile birlikte, sekiz ay içinde gösterime giren, en çok hasılat yapan iki filmde de başrolde yer alan az sayıdaki oyunculardan biri oldu.

Beyazperde'nin Collider'dan aktardığına göre, bu rekoru daha önce "Saturday Night Fever" (1977) ve "Grease" (1978) filmleriyle John Travolta elinde tutuyordu.

Şu anda sinemalarda olan "Dune: Part Two", gösterime girdiği 17 gün içinde dünya çapında 494 milyon dolar hasılat elde etti.

"Dune: Part Two" sinemalarda ilk kez gösterime girdiğinde "Wonka", üç aydan fazla bir süredir sinemalarda olmasına ve dijital platformlarda izlenebilmesine rağmen küresel gişede hâlâ ilk 10'da yer alıyordu.

İki film toplamda 1 milyar doların üzerinde hasılat elde etti.