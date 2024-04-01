Yeniden Refah Partisi seçimi üçüncü sırada tamamladı: İşte kazandığı belediyeler...

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimler sonrasında resmi olmayan sonuçlara göre, Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) oy oranı ve kaç belediye başkanlığı kazandığı belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 09:46
Yeniden Refah Partisi seçimi üçüncü sırada tamamladı: İşte kazandığı belediyeler...
Abone Ol google-news

31 Mart 2024 Pazar günü yapılan yerel seçimler, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir heyecana sahne oldu. Seçmenler, belediye başkanlarından il genel meclisi üyelerine kadar yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) resmi olmayan sonuçlara göre, bu seçimlerde aldığı oy sayısı ve belediye başkanlıkları da netleşti.

Kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlıkları yarışında Yeniden Refah Partisi (YRP) toplamda 2 milyon 787 bin oy alarak yüzde 6.15'lik bir oy oranına ulaşarak seçimi üçüncü sırada tamamladı.

Yeniden Refah Partisi 2024 yerel seçimlerinde ise büyükşehir belediyelerinden 1, il belediyelerinden 1, ilçe belediyelerinden 39 ve belde belediyelerinden 19 olmak üzere toplamda 60 belediye başkanlığı kazandı.

YRP'nin kazandığı şehirler Yozgat ve Şanlıurfa oldu.


31 Mart 2024 haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri yerel seçimler haberleri yerel seçim haberleri Yeniden Refah Partisi haberleri Yeniden Refah haberleri

İlgili Haberler

Fatih Erbakan açıkladı: Televizyon kanallarına 'Yeniden Refah' talimatı

Fatih Erbakan açıkladı: Televizyon kanallarına 'Yeniden Refah' talimatı
Yeniden Refah Partisi adayından Suat Pamukçu'ya: 'Bu milletin hakkı ağzından burnundan gelsin'

Yeniden Refah Partisi adayından Suat Pamukçu'ya: 'Bu milletin hakkı ağzından burnundan gelsin'
Yeniden Refah Partisi, Ankara il yöneticilerinin istifa edip AKP’ye katıldığı yönündeki iddiaları yalanladı

Yeniden Refah Partisi, Ankara il yöneticilerinin istifa edip AKP’ye katıldığı yönündeki iddiaları yalanladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak
Son dakika… Erdoğan’dan seçim sonrası ilk açıklama! ‘Umduğumuzu bulamadık’

Son dakika… Erdoğan’dan seçim sonrası ilk açıklama! ‘Umduğumuzu bulamadık’
TKP, Defne’de ikinci oldu

TKP, Defne’de ikinci oldu
Cem Yılmaz’ın ‘seçim sonucu’ paylaşımı yine güldürdü

Cem Yılmaz’ın ‘seçim sonucu’ paylaşımı yine güldürdü
Seçimin ilk kavgası Şanlıurfa'dan: Blok oy kullanmak isteyen gruba itiraz eden avukat darbedildi

Seçimin ilk kavgası Şanlıurfa'dan: Blok oy kullanmak isteyen gruba itiraz eden avukat darbedildi
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek seçim başarısını duyurdu: Muhtarlık kazandık!

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek seçim başarısını duyurdu: Muhtarlık kazandık!
Son Dakika: Meral Akşener'in istifa edeceği iddia edildi: Açıklama geldi

Son Dakika: Meral Akşener'in istifa edeceği iddia edildi: Açıklama geldi
TİP lideri Erkan Baş’ın Gebze’deki performansı hayal kırıklığı yarattı: Yüzde 20 barajını geçemedi!

TİP lideri Erkan Baş’ın Gebze’deki performansı hayal kırıklığı yarattı: Yüzde 20 barajını geçemedi!