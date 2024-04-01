Lütfü Savaş'tan seçim açıklaması: 'Peşini bırakmayacağız...'

Yayınlanma: 01.04.2024 - 09:33

Güncelleme: 01.04.2024 - 09:43

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 2. sırada tamamlaması ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, ellerinde olan verilere göre 8 bin oy farkla önde olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Deprem gecesinde yaşadığımız gene buradayız, uykusuz bir şekilde. Bu seferde Hatay’ımızın namusu olan sandığına ve oyuna sahip çıkmak için buradayız. Birçok noktada bize gelen verilerle kendilerinin ortalığa attığı veriler arasında çok büyük farklılıklar var. Bizde ve YSK’nın da içeride sisteme girdiği kadarıyla 8 bin öndeyiz.”

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Oyların taşınması sırasında yaşanan çeşitli olaylar olduğunu öne süren Savaş ise, şöyle konuştu:

“İktidar partisinin temsilcileri ne olduysa saat 1 buçuktan sonra biz kazandık diye ortaya çıktılar. Baktığımız kadarıyla 168 sandık daha var daha ve biz 8 bin küsür öndeyiz. Nasıl kazandıklarını anlamış değiliz, bütün arkadaşlarımıza ekiplerimizle bu işin peşini bırakmayacağız. Sandıkta kazandığımızı, adliyede veya adliyeye gelmeden önceki pozisyonda kaybetmek istemiyoruz. Bunu sonuna kadar götüreceğiz. Gelen oy pusulalarının çeşitli kişiler tarafından içeriye geçirildiğini, resmi olarak görülen insanlar tarafından gelen sandık görevlilerinin elinden alıp içeri girdikleri ve adliyeden uzak bir noktada alıp da adliyeye getiriyoruz diye getirdikleri şeklinde birçok bilgi var elimizde. Bu işin peşini bırakmayacağız.”

"ELİMİZDE ÇOK İHBAR VAR"

Gazetecilerin "Sandıklarda kullanılan oylar, YSK'ye gelirken değişime mi uğradı?" sorusuna Savaş, "Bununla ilgili elimizde çok ihbar var" yanıtını verdi.

Lütfü Savaş ayrıca, "Şu anda Türkiye'de CHP'nin bu konuda yetkin avukatları yola çıkmış durumdalar. İtirazımızı yapacağız. Bu konuda hakkımızı tabii ki alacağız. Bu, sadece bizim hakkımız değil. Hatay halkının da hakkı" dedi.

Geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını söyleyen Savaş, "Şu anda Türkiye'de CHP'nin bu konuda yetkin avukatları yola çıkmış durumdalar. İtirazımızı yapacağız. Bu konuda hakkımızı tabii ki alacağız. Bu, sadece bizim hakkımız değil. Hatay halkının da hakkı" ifadelerini kullandı.

Savaş şöyle devam etti:

"Tabii mesela şimdi Altınözü'nde sandıkların yüzde 45'inin ne olduğu belirsiz, tutanak ortada yok, sandık ortada yok ve bekletildiğini düşünüyoruz yani bu saate kadar bir sandık sayılmaz mı? İstanbul bitti, Hatay bitmedi. Hatay'da iktidarın beklediği çok şeyler var. Hatay'daki iktidarın beklediği çok şeyleri biliyoruz ama Hatay'ın da hakkı bizim için çok önemli, kutsal. O kutsal hakkı kimseye yedirmeyeceğiz."