TİP'ten aday olan Mehmet Aslantuğ'a Selçuk Yöntem'den destek
Mehmet Aslantuğ'un Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olmasını yakın arkadaşı Selçuk Yöntem "Desteklerimiz hep seninle" diyerek destekledi.
Çok sayıda sinema ve filmde rol alan oyuncu Mehmet Aslantuğ, oyunculuk kariyerine ara verip Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili adayı olmuştu.
TİP Muğla 1. sıra milletvekili adayı olan oyuncu Mehmet Aslantuğ'a yakın arkadaşı Selçuk Yöntem sosyal medya hesabından destek verdi.
"YOLUN AÇIK OLSUN"
Yöntem, Aslantuğ ve arkadaşlarıyla fotoğraflarını paylaşıp “Yolun açık olsun sevgili Mehmet kardeşim, desteklerimiz hep seninle..." dedi.
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