TİP'ten aday olan Mehmet Aslantuğ'a Selçuk Yöntem'den destek

Yayınlanma: 03.05.2023 - 10:42

Güncelleme: 03.05.2023 - 10:42

Çok sayıda sinema ve filmde rol alan oyuncu Mehmet Aslantuğ, oyunculuk kariyerine ara verip Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili adayı olmuştu.

TİP Muğla 1. sıra milletvekili adayı olan oyuncu Mehmet Aslantuğ'a yakın arkadaşı Selçuk Yöntem sosyal medya hesabından destek verdi.



"YOLUN AÇIK OLSUN"



Yöntem, Aslantuğ ve arkadaşlarıyla fotoğraflarını paylaşıp “Yolun açık olsun sevgili Mehmet kardeşim, desteklerimiz hep seninle..." dedi.