Tiroid değerlerini düzenlemeye yardımcı: Ceviz suyunun vücuda inanılmaz etkileri...

Sağlıklı beslenme listelerinin vazgeçilmezi olan ceviz, içerdiği vitamin ve minerallerle en değerli kuruyemişler arasındadır. Ancak cevizin faydalarından maksimum düzeyde yararlanmak için sadece yemenin yeterli olmadığı, suyunun da tüketilmesi gerektiği vurgulanır.

Ceviz suyu kürü, cevizin kabuğundaki ve içindeki yararlı bileşenlerin suya geçmesini sağlayan basit ama etkili bir yöntem. Düzenli olarak uygulandığında sindirim sisteminden sinir sistemine kadar vücudun pek çok fonksiyonunu olumlu yönde etkiler.

KOLESTEROL DENGESİ SAĞLANMALI

Ceviz suyunun en bilinen faydası, kan lipid seviyeleri üzerindeki olumlu etkisi. İçeriğindeki yüksek Omega-3 ve folik asit sayesinde, damar tıkanıklığına yol açan kötü kolesterolün (LDL) düşürülmesine yardımcı olur. Kalp ve damar sağlığının korunması adına, bu kürün düzenli aralıklarla uygulanması tavsiye edilir.

ZAYIFLAMA SÜRECİ DESTEKLENMELİ

Kilo verme sürecinde olan bireyler için ceviz suyu, doğal bir metabolizma hızlandırıcıdır.

Tokluk Hissi: Protein özlerinin suya geçmesiyle birlikte, sabah aç karnına içilen ceviz suyunun uzun süre tokluk hissi sağladığı ve iştah krizlerini engellediği ifade edilir.

Yağ Yakımı: Sindirim sistemini harekete geçirerek kabızlık problemlerinin giderilmesine ve vücuttaki yağ yakım hızının artırılmasına katkı sağlar.

TİROİD FONKSİYONLARINA KATKI SAĞLAR

Ceviz, tiroid hormonlarının düzenli çalışması için gerekli olan selenyum ve iyot gibi mineralleri barındırır. Tiroid değerlerinde dengesizlik yaşayan kişilerin, hekim kontrolünde beslenmelerine ceviz suyunu eklemeleri faydalı olabilir.

CEVİZ SUYU KÜRÜ NASIL HAZIRLANMALI?

Ceviz suyundan tam fayda sağlamak için şu şekilde hazırlamalı:

Hazırlık: Gece yatmadan önce büyük bir bardak suyun içine, kabuğu soyulmuş bir tam ceviz (içi) atılmalı.

Bekleme Süresi: Cevizin özünün suya tamamen geçmesi için sabaha kadar oda sıcaklığında bekletilmesi gerekir.

Tüketim: Sabah uyanıldığında, dişler fırçalandıktan sonra aç karnına önce su içilmeli, ardından bardağın dibindeki cevizler yenilmeli.

Süreklilik: Etkili bir sonuç alınması için kürün düzenli olarak uygulanması önerilir.