Titanik'in gizemi: Enkazda neden hiç iskelet bulunmadı?

Titanik faciasının ardından geçen yıllarda enkazda insan iskeletlerine rastlanmaması, merak uyandırıcı bir konu olarak gündeme geliyor. Bilim insanları, okyanusun derinliklerinde iskeletlerin neden kaybolduğunu açıklıyor. İşte, Titanik'in sır perdesini aralayan bilimsel gerçekler.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 15:24
Titanik'in gizemi: Enkazda neden hiç iskelet bulunmadı?
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Titanik, 1912 yılında trajik bir şekilde battığında yaklaşık 1.500 kişi hayatını kaybetti. Ancak, enkaz araştırmalarında hiç insan iskeletine rastlanmaması bilim insanlarını uzun yıllar düşündürdü. İşte, bu gizemin ardındaki bilimsel nedenler.

OKYANUSUN DERİNLİKLERİNİN BASINCI

Titanik'in battığı nokta olan Kuzey Atlantik Okyanusu'nun derinliklerinde, koşullar son derece zorlu ve acımasızdır. Bu derinliklerde basınç ve sıcaklık, insan kalıntılarının korunmasını neredeyse imkansız hale getirir.

DENİZİN YIPRATICI ETKİSİ

Okyanusun tuzlu suyu, insan kemiklerini hızla parçalayarak çözündürür. Bu kimyasal süreç, iskeletlerin zaman içinde tamamen yok olmasına neden olur. Deniz suyu, kemiklerdeki mineral yapıyı bozarak kalıntıların hızla ortadan kalkmasını sağlar.

DENİZ CANLILARININ VARLIĞI

Titanik enkazında iskelet bulunmamasının bir diğer nedeni de deniz canlılarıdır. Derin deniz canlıları, deniz tabanındaki organik maddeleri hızla tüketir. İnsan kalıntıları da bu canlıların besin zincirine dahil olur, bu da iskeletlerin kısa sürede yok olmasına katkıda bulunur.


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