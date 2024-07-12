Titanik'in güvertesinde evlendiler: Tartışmalı düğün töreninin hikayesi

Yayınlanma: 12.07.2024 - 15:10

Güncelleme: 12.07.2024 - 15:10

2001 yılında, bir çift Titanik'in güvertesinde evlenerek büyük bir tartışma yarattı. Son birkaç hafta içinde, insanların Titanik'i ziyaret etmesinin bazı (çok zengin) kişiler için olağan bir durum olduğu ortaya çıktı.

Birçok batık gemi, ABD sularında batan askeri gemiler gibi, kaşifler, turistler ve ganimet arayanlar için yasaklı. Uluslararası sularda yatan Titanik, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından ve enkazın korunmasını ve yağmalanmasını önlemeyi amaçlayan bir ABD-İngiltere anlaşmasıyla korunuyor.

Ancak, yine de Titanik'e dalmak mümkün ve enkazın içine girmek için gerekli kaynaklara sahip olanlar için izin alma şansı bulunuyor. Sadece bir şirket, RMS Titanic Inc. enkazdan eşyaları kurtarma hakkını elinde tutuyor.

YARIŞMAYI KAZANARAK EVLENDİLER

RMS Titanic Inc. başkanı Christopher J. Davino liderliğinde yapılan bir dalışta, sadece bir avuç insan bu yolculuğu gerçekleştirdi ve bunlar arasında bir çift, geminin güvertesinde evlendi. New York'tan David Leibowitz ve Kimberley Miller, dalış şirketi Subsea Explorer tarafından düzenlenen bir yarışmayı kazanarak okyanusun 4 kilometre (2,4 mil) altına inip Titanik'in üzerinde evlendi.

Rus araştırma gemisi Akademik Keldysh üzerinde Kaptan Ron Warwick tarafından gerçekleştirilen tören, mekan sınırlamaları ve güvenlik endişeleri nedeniyle çiftin tören sırasında dizlerinin üzerinde durması gerekti. Çift, yanmaz kıyafetler giymişti.

"BU, ORADA ÖLEN HERKESE HAKARET"

Yarışma ve düğün, Titanik tarihçisi Brian Ticehurst tarafından "bu çiftin siteyi mahvederek evlenmesi, orada ölen herkese bir hakarettir" şeklinde yorumlanarak bazı tartışmalara neden oldu.

Damat bu yorumları önemsemedi. Leibowitz, Independent'a verdiği demeçte, "Biz burayı bir mezarlık olarak görmüyoruz. Yine de bir kilisede evlenseniz, bir mezarlığın yanında olduğunuz için orayı da saygıyla karşılamak zorundasınız" dedi.

OLAYIN ARDINDAN

OceanGate Titan denizaltısının patlamasının ardından, Titanik yolcularının torunları, mezar alanını ziyaret etmeyi bırakmaları için tekrar çağrıda bulundular.

Büyük-büyükannesi felaket sırasında ölen Brett Gladstone, Inside Edition'a "Oradaki geminin istismar edilmesinden her zaman rahatsız oldum. Orada binlerce insan öldü. Büyük-büyükannemin cesedi asla bulunamadı, o dipte yatıyor. Onun ruhu ve binlerce insanın ruhu bir çeşit mezarlıkta kalıyor" dedi.