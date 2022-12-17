'Titanik'in yönetmeni açıkladı: Jack neden ölmeliydi?

17 Aralık 2022 Cumartesi, 20:08

Başrollerinde Leonardo DiCaprio'nun ve Kate Winslet'in yer aldığı "Titanik"in izleyici ile buluşmasının üzerinden 25 yıl geçti. Film, tüm zamanların en romantik filmleri arasında gösteriliyor.

Yönetmen James Cameron, tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü film unvanına sahip olan "Titanik" hakkında konuştu. Cameron, Leonardo Di Caprio'nun canlandırdığı 'Jack' karakterinin ölmekten başka seçeneği olmadığını söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, James Cameron yeni filmi “Avatar: Suyun Yolu” ile ilgili The Toronto Sun gazetesine demeç verdi. Cameron, 19 Aralık 1997'de gösterime giren Titanik filimini son sahnesi için bilimsel çalışmalara başvurduklarını aktardı.

Filmin son sahnesinde, devasa büyüklükteki gemi batmış ve Jack ile Rose okyanusun ortasında kalmışlardı. Jack, gemi artıklarından buldukları bir tahta parçasının üzerine çıkmayı amaçlarken okyanusun soğuk sularında donarak hayatını kaybetmişti. Rose ise ekipler tarafından bulunarak kurtarılmıştı.

James Cameron, “Bu sahneyle ilgili olarak daha sonra bir hipotermi uzmanıyla birçok analiz yaptık. Hatta filmde kullandığımız tahtanın benzerini ürettik” dedi.

Jack'in Rose ile birlikte kurtulup kurtulamayacağına dair tartışmalarına son vermek amacıyla bilim insanlarıyla iş birliği yaptığını kaydeden ünlü yönetmen, Jack Dawson karakterinin gerçek koşullarda da ölümden kurtulamayacağını belirterek “Jack'in ölmesi gerekiyordu. Tıpkı Romeo ve Juliet gibi. Bu aşk, fedakarlık ve ölüm üzerine bir filmdi” ifadelerini kullandı.