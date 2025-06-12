Tiyatro oyununu izlemeye gitti: Kıvanç Tatlıtuğ ile Demet Akbağ'dan kulis pozu

Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Kurt Efe adında bir oğlu olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Tatlıtuğ, bu kez tiyatro izleyicisi olarak objektiflere yansıdı. Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Hazal Subaşı’nın rol aldığı “Aydınlıkevler” adlı tiyatro oyununu izlemeye giden Tatlıtuğ, oyun sonunda kulise geçerek Demet Akbağ ile bir araya geldi.





O anlar, eşi Başak Dizer tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Tatlıtuğ’un tiyatroya olan ilgisi ve sanatçı dostlarına verdiği destek, hayranlarından da tam not aldı.