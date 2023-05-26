Traktörün altında kalan 6 yaşındaki Enes, hayatını kaybetti

Yayınlanma: 26.05.2023 - 14:30

Güncelleme: 26.05.2023 - 14:30

Feci kaza, önceki gün öğle saatlerinde Akçagöze Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak Enes Muhammet Çiloğlu'nun üzerine devrildi.

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Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolün ardından Enes'i özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanenin yoğun bakımında tedaviye alınan Enes, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Enes Muhammet Çiloğlu’nun cansız bedeni, adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.