Traktörün altında kalan 6 yaşındaki Enes, hayatını kaybetti
Gaziantep'te devrilen traktörün altında kalan Enes Muhammet Çiloğlu (6), yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Feci kaza, önceki gün öğle saatlerinde Akçagöze Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak Enes Muhammet Çiloğlu'nun üzerine devrildi.
KURTARILAMADI
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolün ardından Enes'i özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanenin yoğun bakımında tedaviye alınan Enes, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Enes Muhammet Çiloğlu’nun cansız bedeni, adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce ikinci tur için kararını verdi
- Seçimde Emniyet müdürlerine özel görev
- Erdoğan'ın izlettiği montaj görüntülere erişim engeli!
- Vietnam'da Nusret'i taklit eden noodle satıcısına hapis
- Twitter hesabından haftalar sonra peş peşe paylaşım!
- Protesto eden yurttaşlara gözaltı!
- Mansur Yavaş Sinan Oğan'ın talebini açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a jet 'terör' yanıtı
- Sinan Oğan'dan açıklama!
- Erdoğan'a hakarette bugün: 32 yıl hapsi isteniyor