Tokat'ın coğrafi işaretli lezzeti: Bu yıl kilosu 150 TL

Yayınlanma: 02.10.2024 - 15:33

Güncelleme: 02.10.2024 - 15:33

Tokat'ın Niksar ilçesinde yetişen coğrafi işaretli Niksar cevizinin hasadı başladı. Beyaz altın olarak anılan bu ceviz, ilçede önemli bir geçim kaynağı haline geldi. Yıllık yaklaşık 2 bin ton ceviz üretimiyle bu değerli ürün hem iç piyasada hem de dış pazarda dikkat çekiyor. Bölgedeki ceviz üreticilerinden Halis Yılmaz, bu yılın verimli geçtiğini ve rekoltenin geçen yıla oranla yüzde 15-30 arttığını belirtti.

MODERN TEKNİKLERLE KALİTE ARTTI

Modern teknikler ve makinelerle ceviz hasadını gerçekleştirerek işçilik maliyetlerini düşürdüklerini söyleyen Yılmaz, bu sayede cevizde kaliteyi artırdıklarını ifade etti. Hasat sürecinin verimli geçtiğini ve Niksar cevizinin dünya markası haline gelmesi için çalıştıklarını belirten Yılmaz, ceviz fiyatlarının bu yıl 150 TL civarında olmasını beklediklerini söyledi.

Niksar cevizinin coğrafi patentini aldıklarını ve ilçenin ceviz pazarında daha büyük söz sahibi olmayı hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, ürün kalitesinin artmasıyla cevizlerinin daha fazla talep gördüğünü ifade etti. Ayrıca, Niksar'da ceviz fidanı üretiminin de yapıldığını ve Türkiye'nin dört bir yanına satış yaptıklarını belirtti.