Toksik ilişkilerin ana nedeni olabilir! Sürekli 'mağdur'lar narsist kişiliklerini böyle ele veriyor

Psikoloji dünyasında ses getiren yeni bir araştırma, narsisizmin her zaman aşırı özgüvenle değil, bazen de sürekli bir "mağduriyet maskesi" ile ortaya çıkabileceğini kanıtladı. Uzmanlar, kendisini her olayda kurban olarak gösteren ve bu yolla çevrelerinden sürekli onay ve ilgi bekleyen bireylerin narsisistik kişilik bozukluğuna çok daha yakın olduğunu vurguluyor. 400 katılımcı üzerinde yapılan detaylı incelemeler, "Kişilerarası Mağduriyet Eğilimi" ile narsisizm arasındaki bu sarsıcı bağı bilimsel verilerle gözler önüne seriyor.

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 15'İNİ ETKİLİYOR

Narsisizm, sadece bir karakter özelliği değil, aynı zamanda toplumun geniş bir kesimini etkileyen psikolojik bir gerçeklik. Psikoterapist Kathleen Saxton'ın verilerine göre, dünya nüfusunun %10 ile %15’i hayatlarının bir noktasında narsisistik eğilimler sergiliyor. Mayo Clinic ise narsisistik kişilik bozukluğunu, "kişinin kendi önemine dair mantıksız derecede yüksek bir duyguya sahip olması" şeklinde tanımlarken, bu bireylerin empati kurma yeteneğinden yoksun olduklarını ve sürekli dikkat çekme ihtiyacı duyduklarını vurguluyor.

MAĞDURİYET MASKESİ ALTINDAKİ NARSİSİZM

Lakehead Üniversitesi tarafından 18 ile 71 yaş arasındaki 400 katılımcı üzerinde yapılan yeni araştırma, narsisizmin pek bilinmeyen bir yönünü aydınlattı. Uzmanlar, kendisini sürekli kurban olarak gören ve bu durumu sosyal çevrelerine bir "statü" veya "onaylanma aracı" olarak yansıtan kişilerin, aslında narsisistik kişilik özellikleriyle güçlü bir bağ kurduğunu keşfetti. Gerçek travmalar yaşayanların aksine, bu kişilerin mağduriyeti bir onaylanma ve ilgi toplama stratejisi olarak kullandığı belirtiliyor.

ARAŞTIRMANIN ÇARPICI SONUÇLARI

Psikolojik değerlendirmelere tabi tutulan 400 kişi üzerinde yapılan ölçümler, mağduriyet seviyesi yüksek olan bireylerin narsisistik özellikler listesinde de en üst sıralarda yer aldığını gösterdi. Araştırmacılar, bu durumun ikili ilişkilerde manipülasyon aracı olarak kullanılabileceğine dikkat çekiyor. Eğer bir kişi her tartışmada kendini kurban ilan ediyor ve sürekli çevresinden sempati bekliyorsa, bu durum aslında derinlerde yatan bir narsisistik onaylanma ihtiyacının yansıması olabilir.