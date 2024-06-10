Tolga Çevik en beğendiği komedyeni açıkladı: 'Çok yaratıcı, çok da komik, bayılıyorum ona'

Komedyen Tolga Çevik, yeni komedyenler arasında en beğendiği kişiyi açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 11:45
Tolga Çevik en beğendiği komedyeni açıkladı: 'Çok yaratıcı, çok da komik, bayılıyorum ona'
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'Arkadaşım Hoşgeldin' ve 'Komedi Dükkanı' gibi programlarla tanınan Tolga Çevik, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu.

Çevik programda, yeni komedyenler arasında en beğendiği ismin Giray Altınok olduğunu söyledi.

Giray Altınok'a övgü dolu sözler sarf eden Çevik "Giray'ı çok seviyorum, çok efsane bir çocuk. Çok beyefendi bir insan, çok yaratıcı, çok da komik. Bayılıyorum ona" ifadelerini kullandı.

Altınok ise Çevik'in sözlerinin ardından X hesabında "Gurur somut haliyle böyle bir şey arkadaşlar. Ağzınız açık izlediğiniz insanların sizin için böyle bir cümle kurması. Ne mutlu bana" yazdı.



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