Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk dünyaevine girdi

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, Çeşme Alaçatı'da evlendi. Nikâh törenine birçok ünlü katıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2024 - 09:33
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk dünyaevine girdi
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5 yıldır birlikte olan Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, Çeşme Alaçatı'da dünya evine girdi.

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'u mutlu günlerinde; aile ve yakın arkadaşlarının yanı sıra Engin Akyürek, Sarp Akkaya - Sinem Akkaya, Özgür Çevik - Hatice Kartoğlu, Alina Boz - Umut Evirgen, Melis Birkan - Aras Aydın, Hatice Şendil - Burak Sağyaşar, Banu Savcı - Timur Savcı, İnci Gündoğdu - Ali Gündoğdu, Yağız Alp Akaydın, Hanzade Durmuş yalnız bırakmadı.

Tolga Sarıtaş'ın şahitliğini Ömer Durak, Genco Ozak ve Sedat Demirtopuz, Zeynep Mayruk'un şahitliğini ise Selin Sarper, Begüm Ertuğrul, Berçin Mayruk üstlendi.

Tolga Sarıtaş düğünde siyah-beyaz bir damatlık tercih ederken Zeynep Mayruk da dantel straplez model bir gelinlik tercih etti.


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