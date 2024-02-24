Yayınlanma: 24.02.2024 - 17:46

Güncelleme: 24.02.2024 - 17:46

Tolga Sarıtaş, Güneşin Kızları dizisinde canlandırdığı Ali karakteri ile kendini tanıtmıştı. Pek çok dizide yer alan sevilen oyuncunun nişanlandığı yönündeki haberleri oyuncunun yaşamının araştırılmasına yol açtı. Yurttaşlar Tolga Sarıtaş'ın kaç yaşında ve nereli olduğunu, kiminle nişanlandığını merak ediyor. Peki, Tolga Sarıtaş kim, kaç yaşında, nereli? Tolga Sarıtaş hangi dizi ve filmlerde oynadı? Tolga Sarıtaş kiminle nişanlandı? İşte ayrıntılar...



TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

Aslen Sivaslı olan Tolga Sarıtaş, 30 Ağustos 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini Halil Akkanat Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Coğrafya bölümünden mezun oldu. Esenyurt Belediye Tiyatrosu'nda ve Tiyatro Zeytindalı'nda sahne aldı. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de yakından ilgilenen oyuncu, küçük yaşlarda pek çok müzik aletini çalmayı öğrendi ve gençlik yıllarında arkadaşlarıyla birlikte kurduğu "Grup Omega" isimli müzik grubunda bateristlik ve gitaristlik yaptı.

TOLGA SARITAŞ KİMİNLE NİŞANLANDI?

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk geçtiğimiz günlerde nişanlandı.

TOLGA SARITAŞ OYUNCULUK KARİYERİNE NE ZAMAN BAŞLADI?

Oyunculuk kariyerine 2009 yılında "Bahtı Kara" filminde canladırdığı Berk rolü ile başladı. 2010 yılında Özlem Tekin'in "Kimse Bilmez" şarkısının klibinde oynadı. 2011 yılında TRT 1'de yayımlanan "Sen de Gitme" dizisinde Mert karakterini canlandıran oyuncu; "Bilinmeyen Yaşın Yorgunu" filminde Berkcan, "Kaledeki Yalnızlık" filminde Feyyaz karakteriyle rol aldı. Sonrasında "Arka Sokaklar" dizisinde bölüm oyunculuğu yaptı.

2013 yılında "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" ve "Kayıp Şehir" dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. Star TV'de yayımlanan "20 Dakika" dizisinde Ferdi karakterine hayat verdi. Yine 2013 yılında, Star TV'nin "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Cihangir karakterini canlandırdı ve bu dizideki performansı ile büyük övgü topladı.

2014 yılında, Pera grubunun "Şarab-ı Izdırap" şarkısının klibinde oynadı ve Kanal D'de yayımlanan "Benim Adım Gültepe" dizisinde Murat karakterini canlandırdı.

2015 yılında kariyerinin dönüm noktasını yaşadı ve Kanal D'de yayımlanan "Güneşin Kızları" dizisinde Ali Mertoğlu karakteri ile ilk başrolünü üstlendi. Ayrıca, TRT 1'de yayımlanan ve bir mini dizi olan "Büyük Sürgün Kafkasya"da Cemil karakterini canlandırdı.

TOLGA SARITAŞ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Bahtı Kara - Berk

Kaledeki Yalnızlık - Feyyaz

Bilinmeyen Yaşın Yorgunu - Berkcan

Kötü Çocuk - Meriç Tuna

TOLGA SARITAŞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Arka Sokaklar - Doğan

Öyle Bir Geçer Zaman ki - Mahir

Kayıp Şehir - Selim

20 Dakika - Ferdi

Muhteşem Yüzyıl - Şehzade Cihangir

Benim Adım Gültepe - Murat

Büyük Sürgün Kafkasya - Cemil

Güneşin Kızları - Ali Mertoğlu

Söz - Üsteğmen Yavuz Karasu

Ferhat ile Şirin - Ferhat Taşçı

Arıza - Ali Rıza Altay

Baba - Kadir Saruhanlı

Yarım Kalan Aşklar - Ozan

Yolun Açık Olsun - Asteğmen Kerim Kerimoğlu