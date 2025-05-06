Tom Cruise'dan Görevimiz Tehlike 8 paylaşımı: Son film mi olacak?

Yayınlanma: 06.05.2025 - 15:50

Güncelleme: 06.05.2025 - 15:50

Adrenalin tutkusuyla tanınan Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise, 1996'da başlayan meşhur aksiyon serisinin son halkası Görevimiz Tehlike ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

GÖREVİMİZ TEHLİKE: SON HESAPLAŞMA CANNES’TA GÖSTERİLECEK

Görevimiz Tehlike – Son Hesaplaşma adlı filmin son halkası, 14 Mayıs’ta Cannes Film Festivali'nde gösterilecek. Tom Cruise, sekizinci filmde başrolünü üstleniyor ve bu filmin vizyona girmesiyle birlikte serinin sona ermesi bekleniyor.

23 MAYIS'TA VİZYONDA

Film, Türkiye'de 23 Mayıs'ta vizyona girecek. Tom Cruise, yeni bir kamera arkası videosu ile heyecanını izleyicileriyle paylaştı.

SU ALTINDA UNUTULMAZ BİR SAHNE

Cruise, su altı sahnesinin yıllara yayılan bir deneyimin ürünü olduğunu belirterek, "1985 yapımı Efsane'den (Legend) bugüne, 40 yılı aşkın süredir su altı sahneleri üzerine çalışıyoruz. Sinemada çıtayı her zaman bir üst seviyeye taşımaya çalıştık. Bu filmde, McQ'yla (Christopher McQuarrie) birlikte, bugüne kadar benzeri görülmemiş bir su altı sahnesi yaratma fırsatımız oldu. Bunu sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz," şeklinde açıklama yaptı.

Christopher McQuarrie'nin yönetmenliğini üstlendiği bu son filmde, Ethan Hunt, yapay zeka tehdidi Varlık (The Entity) ile son kez mücadele edecek.