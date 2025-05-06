Tom Cruise'dan Görevimiz Tehlike 8 paylaşımı: Son film mi olacak?
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike serisinin sekizinci ve son filmiyle 23 Mayıs'ta vizyona girmeye hazırlanıyor. Film, Cannes Film Festivali'nde 14 Mayıs'ta gösterildikten sonra sinemaseverlerle buluşacak. Cruise, su altı sahnesinin yıllara yayılan tecrübesinin bir ürünü olduğunu belirterek, izleyicilerle paylaşılan kamera arkası videosunda heyecanını dile getirdi.
Adrenalin tutkusuyla tanınan Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise, 1996'da başlayan meşhur aksiyon serisinin son halkası Görevimiz Tehlike ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
GÖREVİMİZ TEHLİKE: SON HESAPLAŞMA CANNES’TA GÖSTERİLECEK
Görevimiz Tehlike – Son Hesaplaşma adlı filmin son halkası, 14 Mayıs’ta Cannes Film Festivali'nde gösterilecek. Tom Cruise, sekizinci filmde başrolünü üstleniyor ve bu filmin vizyona girmesiyle birlikte serinin sona ermesi bekleniyor.
23 MAYIS'TA VİZYONDA
Film, Türkiye'de 23 Mayıs'ta vizyona girecek. Tom Cruise, yeni bir kamera arkası videosu ile heyecanını izleyicileriyle paylaştı.
SU ALTINDA UNUTULMAZ BİR SAHNE
Cruise, su altı sahnesinin yıllara yayılan bir deneyimin ürünü olduğunu belirterek, "1985 yapımı Efsane'den (Legend) bugüne, 40 yılı aşkın süredir su altı sahneleri üzerine çalışıyoruz. Sinemada çıtayı her zaman bir üst seviyeye taşımaya çalıştık. Bu filmde, McQ'yla (Christopher McQuarrie) birlikte, bugüne kadar benzeri görülmemiş bir su altı sahnesi yaratma fırsatımız oldu. Bunu sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz," şeklinde açıklama yaptı.
Christopher McQuarrie'nin yönetmenliğini üstlendiği bu son filmde, Ethan Hunt, yapay zeka tehdidi Varlık (The Entity) ile son kez mücadele edecek.
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